Chaque vendredi, ces services de garde en milieu familial ouvriront leurs portes de plus en plus tard, 15 minutes à la fois, jusqu’à deux heures plus tard au bout de huit semaines.

(Montréal) Les 10 000 responsables de services de garde en milieu familial qui sont syndiquées à la CSQ franchissent un pas de plus dans leurs moyens de pression : vendredi matin, elles ouvriront leurs portes une demi-heure plus tard.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

Ce moyen de pression fait partie d’une escalade qui a été lancée le 31 janvier dernier. Chaque vendredi, ces services de garde en milieu familial ouvriront leurs portes de plus en plus tard, 15 minutes à la fois, jusqu’à deux heures plus tard au bout de huit semaines.

Ces responsables de services éducatifs en milieu familial sont membres de la Fédération des intervenantes en petite enfance, affiliée à la Centrale des syndicats du Québec. La CSQ représente la grande majorité des responsables de services de garde en milieu familial au Québec.

Le mandat de moyens de pression qui a été adopté par ces syndiquées prévoit aussi une demi-journée et une journée de fermeture. Toutefois, ces étapes ne surviendront pas nécessairement à la fin du mouvement d’ouverture de plus en plus tardive ; elles pourraient survenir n’importe quand, dans le but d’accroître la pression sur le ministère de la Famille.

Les responsables de services de garde en milieu éducatif ne sont pas rémunérées à l’heure ; elles touchent une subvention du ministère de la Famille pour dispenser le service à leur domicile. Cette subvention sert à payer leur salaire et les autres dépenses.

Le principal point en litige est d’ailleurs la rémunération. La FIPEQ a fait estimer le salaire horaire de ses membres à partir de cette subvention et elle en a conclu que celles-ci gagnent l’équivalent de 12,42 $ l’heure en moyenne. Elle revendique 16,75 $ l’heure.

Le cabinet du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a indiqué, la semaine dernière, que les négociations n’en étaient qu’au début du processus. Il lui paraissait donc trop tôt pour entreprendre ainsi des moyens de pression.

La FIPEQ formule aussi d’autres demandes, portant sur les enfants ayant des besoins particuliers, de même que le travail requis pour élaborer le dossier de l’enfant.