(Montréal) Les services de garde en milieu familial dont les responsables sont syndiquées à la CSQ ouvriront leurs portes 15 minutes plus tard, vendredi matin.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

Il s’agit là du début d’un mouvement de moyens de pression de la part des 10 000 responsables de services de garde en milieu familial, membres de la FIPEQ (Fédération des intervenantes en petite enfance), affiliée à la CSQ (Centrale des syndicats du Québec).

La CSQ représente la grande majorité des responsables de services de garde en milieu familial qui sont syndiquées ; toutes les régions seront donc touchées.

Ce vendredi 31 janvier, ces services ouvriront donc leurs portes 15 minutes plus tard, puis le vendredi 7 février 30 minutes plus tard, le vendredi 14 février 45 minutes plus tard, et ainsi de suite, jusqu’à deux heures plus tard.

Le mandat de moyens de pression prévoit aussi une demi-journée, puis une journée complète de fermeture du service. Les syndiquées pourraient recourir à ces dernières étapes avant la fin du mouvement d’ouverture des portes de plus en plus tard. Tout dépendra du rythme des négociations, a fait savoir Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ, en entrevue avec La Presse canadienne jeudi.

La rémunération est au cœur du litige. Les négociations ont toujours cours avec le ministère de la Famille.