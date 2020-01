Mélanie Joly, ministre fédérale du Développement économique et des Langues officielles, a déclaré par voie de communiqué qu’il s’agit d’un jour « historique » pour la francophonie canadienne.

(Ottawa) C’est officiel : l’Université de l’Ontario français verra le jour après plus d’un an de tergiversions et de négociations.

Catherine Lévesque

La Presse canadienne

Les gouvernements Trudeau et Ford ont apposé leur signature sur une entente de financement conjointe fédérale-provinciale pour la création de l’UOF.

L’entente signée confirme que le projet verra le jour grâce à un investissement de 126 millions sur huit ans.

Le fédéral versera jusqu’à 63 millions sur cinq ans, alors que l’Ontario s’est engagé à verser au minimum une somme identique à compter de 2023-2024.

Mélanie Joly, ministre fédérale du Développement économique et des Langues officielles, a déclaré par voie de communiqué qu’il s’agit d’un jour « historique » pour la francophonie canadienne.

Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l’Ontario, s’est également réjouie du projet, qui représente à son avis un « excellent exemple de l’engagement de (son) gouvernement à renforcer la communauté francophone ».

Le gouvernement Ford avait annoncé, peu de temps après son arrivée au pouvoir, l’annulation de la première université française en Ontario, ce qui avait suscité un tollé dans la communauté francophone de la province.

L’Ontario s’est finalement ravisée à l’approche de la campagne électorale fédérale et a commencé à négocier avec le fédéral pour trouver une solution qui conviendrait aux deux parties.