L’ancien gérant des Rolling Stones enseignera à Kamloops

(Victoria) Andrew Loog Oldham n’avait que 19 ans lorsqu’il a rejoint l’avant-garde de l’histoire du rock and roll connue sous le nom «d’invasion britannique», devenant le premier gérant et producteur des Rolling Stones en 1963 et cofondateur d’Immediate Records, une maison de disques influente avec une liste de supervedettes comme Rod Stewart, Eric Clapton et Fleetwood Mac.