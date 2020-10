Plus de 6000 personnes ont participé à la recherche qui permet de dresser un premier portrait des situations de violences à caractère sexuel vécues par la communauté collégiale.

Plus d’une personne sur trois a rapporté avoir subi de la violence sexuelle au cégep, comme du harcèlement ou une agression, selon une récente étude dévoilée jeudi. Et comme dans le reste de la société, il y a rarement des témoins et les victimes sont peu nombreuses à dénoncer.

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

La violence sexuelle en milieu collégial, « c’est loin d’être un phénomène rare et isolé », a déploré Manon Bergeron, professeure au département de sexologie de l’UQAM, aussi chercheure principale de l’Enquête sur les violences sexuelles en milieu collégial.

Ni les étudiants ni les professeurs ne sont épargnés par cette violence.

Plus de 6000 personnes, étudiant ou travaillant dans l’un ou l’autre des cinq cégeps partenaires, ont participé à la recherche qui permet de dresser un premier portrait des situations de violences à caractère sexuel vécues par la communauté collégiale.

Il en ressort plusieurs constats.

D’abord, les étudiants ont été plus nombreux à avoir subi une forme de violence sexuelle au cours de la dernière année (32 % des répondants) que leurs enseignants, qui sont tout de même 16 % à avoir rapporté de tels gestes.

Mais pour les professeurs, cette statistique ne reflète que la dernière année : au cours de leur carrière au cégep, c’est un professeur sur deux qui a rapporté avoir subi une forme ou une autre de violence sexuelle.

Selon les résultats, le harcèlement sexuel est la forme de violence la plus fréquemment subie. On parle ici de plusieurs comportements comme les sifflements et les blagues à connotation sexuelle à répétition.

L’étude nous apprend aussi que certains groupes sont aussi plus susceptibles de la subir, comme les femmes et les personnes issues des minorités sexuelles et de genre.

Parmi les étudiants, certains sont plus susceptibles d’être visés que d’autres, par exemple, ceux qui ont un handicap, ceux qui participent à des activités culturelles comme le théâtre étudiant et ceux qui habitent dans des résidences sur le campus.

L’enquête révèle que le silence est encore bien présent.

Un peu plus de la moitié de ceux qui ont subi du harcèlement ou une agression n’en ont jamais parlé.

Et 94 % des répondants ont indiqué ne l’avoir jamais rapporté à la direction du cégep.

Les chercheurs espèrent que ces résultats aideront les cégeps à mettre en place les meilleures pratiques au sein de leur institution. Et aussi, que le rapport serve à sensibiliser la population collégiale sur ce que constitue de la violence sexuelle, tout en faisant connaître les services à la disposition de ceux qui en sont victimes.