Dénonciations: une méfiance persiste dans les cégeps et universités

(Montréal) Regards insistants, commentaires crasses, avances déplacées et agressions : la plus récente vague de dénonciations a éclaboussé une fois de plus le milieu de l’enseignement supérieur québécois, au moment même où il doit dresser le bilan de ses efforts pour mieux protéger ses étudiants.