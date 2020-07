Enseignement supérieur: les 12 travaux de Danielle McCann

Le milieu l’attendait avec impatience. Une ministre exclusivement vouée aux cégeps et aux universités. Dans le contexte de la COVID-19, l’importance de la recherche et du savoir a rarement été aussi frappante. Les principaux acteurs de l’enseignement supérieur saisissent cet élan pour rêver l’université du futur. Tour d’horizon des chantiers qui attendent Danielle McCann et entrevue avec la ministre.