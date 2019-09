La plus grande commission scolaire du Québec tiendra une journée pédagogique le 27 septembre prochain pour permettre à ses élèves et ses enseignants de participer à la manifestation mondiale pour le climat qui se tiendra à Montréal.

Au total, c’est 114 000 élèves qui seront touchés. Les services de garde dans les écoles primaires seront ouverts.

« On a décidé de modifier notre calendrier scolaire […] rendant ainsi la participation possible de nos élèves et de leurs parents », a expliqué Robert Gendron, directeur général de la commission scolaire.

La journée pédagogique du 24 avril qui était prévue au secteur jeune est ainsi annulée. À la formation aux adultes, c’est la journée du 29 novembre qui deviendra une journée de classe.

Greta Thunberg n’ira pas à l’Assemblée nationale

Par ailleurs, la militante écologiste Greta Thunberg n’ira pas au parlement du Québec, le 27 septembre, expliquant avoir décliné l’invitation du président de l’Assemblée nationale, François Paradis, en raison d’un horaire trop chargé.

Mme Thunberg, qui était d’ailleurs invitée à prononcer un discours dans l’agora du parlement, doit plutôt être à Montréal le 27 septembre dans le cadre de la journée mondiale de mobilisation pour le climat. Le premier ministre François Legault a d’ailleurs affirmé qu’il était disponible pour la rencontrer si elle le souhaitait.

Le ministre de l’Environnement du Québec, Benoit Charette, n’a pour sa part pas confirmé s’il allait être présent le 27 septembre à la manifestation prévue dans la métropole. M. Charette a expliqué qu’il avait un horaire chargé, notamment en raison de la « climate week » à New York, et qu’il préférait concentrer son temps à travailler sur la lutte aux changements climatiques plutôt qu’à manifester son intérêt dans la rue.