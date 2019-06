Signes religieux: la CSDM veut attendre, le gouvernement s'impatiente

Le gouvernement lui a aussitôt opposé une fin de non-recevoir.

Le conseil des commissaires de la CSDM a calculé avoir besoin d'au moins un an et demi afin d'évaluer comment l'organisation pourra appliquer cette loi. Il a adopté ce soir à l'unanimité une résolution qui autorise la direction de l'organisation à reporter toute application de la loi jusqu'à la fin de ses démarches. Le processus comprend notamment de larges consultations pendant tout l'hiver et le printemps 2020.

« La CSDM sera, dans le domaine de l'éducation, la plus importante institution publique qui aura à vivre avec cette loi », souligne la résolution, qui ajoute que cinq politiques de ressources humaines devront être adaptées. « Le processus d'embauche des enseignant. e. s en vue de la rentrée 2019 est actuellement en cours et étant donné la pénurie majeure que connaît la CSDM, des centaines d'entrevues ont eu lieu ces dernières semaines (au Québec comme en Europe) et des contrats ont été signés avec des personnes sans égard à leur appartenance religieuse », continue la résolution adoptée.

Mais le gouvernement ne l'entend pas de la même oreille. Le cabinet du ministre Simon Jolin-Barrette, responsable de l'application de la loi, a indiqué qu'aucun passe-droit ne serait accordé.