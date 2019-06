École dans la forêt: tout le monde dehors!

Sarah et Arielle se disputent gentiment la propriété de leur création, « une espèce de gâteau » en forme de coeur fait de pommes de pin et de branches d'épinette. « C'est moi qui a eu l'idée », dit l'une. « Non, c'est moi », dit l'autre. Elles trouvent rapidement un terrain d'entente : « C'est un travail d'équipe, qu'on appelle ça. »

« Madame Geneviève, viens voir ce qu'on a fait ! », interrompt un garçon. « On a de gros, gros problèmes de comportement avec lui, explique l'enseignante, une fois l'élève reparti en courant. Mais aujourd'hui, l'activité l'intéresse, alors on a zéro problème. Les élèves ont hâte de venir le mercredi. »

« On veut que les élèves apprennent autrement. J'aurais pu leur demander de ramasser des objets à la maison et de les rapporter en classe, mais ça n'aurait pas été pareil. » - Geneviève Landry, enseignant e

Dans la forêt, « madame Julie » et « madame Geneviève » se font constamment interpeller. « Elles sont tellement géniales, c'est de l'or en barres, ces profs-là, dit Isabelle Mallette, directrice adjointe de l'école. Il y a des élèves qui bougent beaucoup dans ces groupes, mais elles réussissent à les contenir et les amènent à se dépasser. » Qui plus est, poursuit-elle, les parents étaient « ébahis et enchantés » par ce projet.

Dans le bois, « c'est mieux »

Les enfants n'ont que de bons mots sur le temps passé en forêt tout au long de l'année scolaire. « On a fait du travail, des bingos et des marches », a retenu Sofia, 7 ans. Et puis, comme le dit Léa-Rose, qui se souvient de la fois où ils ont fait des ordres croissants-décroissants, « c'est mieux de travailler dans le bois ».

« On a fait des activités et nous, on a déjà vu des cerfs », résume pour sa part Alyssa. À ses côtés, Gabriel, 6 ans « parce que je suis le dernier de ma classe à fêter ma fête », s'affaire à mettre la touche finale à un gâteau. « Les branches, c'est du glaçage, la cocotte, c'est une bougie », explique-t-il.

Les enseignantes souhaitent renouveler le projet l'an prochain et utiliser davantage la cour de l'école primaire de Sainte-Julie où elles enseignent. « Si on peut rendre les élèves plus conscients de cet environnement et avoir des retombées sur leur famille, c'est bien. On veut aussi passer le message aux enseignants : sortez dans vos cours d'école », dit Geneviève Landry.