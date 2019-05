Impasse entre les Petits chanteurs du Mont-Royal et la CSDM

(Québec) L'impasse est totale entre les Petits chanteurs du Mont-Royal et la Commission scolaire de Montréal (CSDM). Une réunion pour trouver une solution à la crise, hier, n'a pas permis aux deux organisations de s'entendre sur l'école secondaire où les chanteurs devront étudier à l'avenir, a appris La Presse.

En entrevue, le président du conseil d'administration de la maîtrise, Pierre Éloi Talbot, estime que la survie des Petits chanteurs est toujours « sérieusement menacée ».

Les Petits chanteurs ont appris ce printemps que ses élèves qui fréquentent au secondaire le Collège Notre-Dame depuis près de 40 ans devront à l'avenir être transportés vers une école publique, pour sa part située plus loin de l'oratoire Saint-Joseph, où ont lieu les cours musicaux.

Depuis des décennies, les 210 garçons qui forment le choeur bénéficiaient d'une entente leur permettant d'aller au Collège Notre-Dame à rabais, le ministère payant les droits de scolarité des élèves à la CSDM, qui agissait à titre de courroie de transmission, a expliqué M. Talbot.

Or, la CSDM a décidé l'automne dernier qu'elle cesserait cette pratique pour rapatrier les élèves dans son réseau. Les Petits chanteurs déplorent qu'ils n'aient pas été informés de cette décision et que le trajet qui serait entre autres imposé aux élèves compromet la mission du choeur, alors que les enfants pouvaient jusqu'à maintenant se rendre aux salles de pratique en quelques minutes après la fin des classes.

La semaine dernière, en entrevue au Devoir, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a invité la CSDM à « faire ses devoirs » et à proposer de nouvelles solutions aux Petits chanteurs. Le ministre réagissait ainsi après la publication dans La Presse d'une lettre ouverte signée par plusieurs personnalités artistiques - dont le chef d'orchestre de l'OSM, Kent Nagano, l'acteur et compositeur Émile Proulx-Cloutier, le chef d'orchestre de l'Orchestre métropolitain, Yannick Nézet-Séguin, le pianiste Gregory Charles, l'auteure-compositrice-interprète Ariane Moffatt et bien d'autres - demandant de protéger les Petits chanteurs qui évoluent dans « un écosystème en équilibre précaire ».