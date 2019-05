Récréations de 20 minutes: «un casse-tête Tetris» pour les écoles

Amputer l'heure du repas, finir l'école plus tard, commencer les cours plus tôt : bien des écoles au Québec doivent se pencher sur la manière d'intégrer les deux récréations de 20 minutes que souhaite instaurer Québec dès la prochaine rentrée. Chez les parents comme chez les enseignants, les changements d'horaire envisagés font des mécontents.

Deux : c'est le nombre d'écoles primaires de la Commission scolaire de Laval (CSDL) qui ont des récréations l'après-midi. Au cours des dernières semaines, il a donc fallu user d'imagination pour savoir comment intégrer une période de détente - c'est le nom officiel - dans les horaires des 54 autres écoles, déjà gérés à la minute près.

« La possibilité qu'on a, c'est d'allonger la journée. On a travaillé nos horaires pour qu'il y ait le moins de coûts possible. C'est un casse-tête Tetris pour nos autobus. On en a qui font jusqu'à quatre transports le matin et quatre l'après-midi », explique Louise Lortie, présidente de la CSDL.