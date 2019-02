Des écoles sous surveillance

Les employés de l'école Vanguard à Saint-Laurent se sentent épiés depuis l'installation d'une soixantaine de caméras de surveillance dans l'établissement, à tel point que leur syndicat s'adresse aux tribunaux pour faire reconnaître qu'il s'agit d'une atteinte à leurs droits fondamentaux. La direction soutient pour sa part que c'est un moyen efficace de prévenir la violence à l'école.

Située à Saint-Laurent, l'école Vanguard accueille plus de 1000 élèves du primaire et du secondaire ayant des difficultés d'apprentissage graves. En mai 2017, la direction a équipé l'établissement de caméras de surveillance. Au total, 64 de ces appareils ont été installés dans les couloirs, dans la cafétéria et dans les cages d'escalier, mais aussi devant les ascenseurs et les portes d'entrée du bâtiment de six étages.

Le Syndicat des employés de l'école Vanguard, qui compte 168 membres, tente de faire infirmer en Cour supérieure une décision du tribunal d'arbitrage qui a conclu en octobre dernier que l'atteinte à la vie privée des employés était « minimale », notamment parce qu'il n'y a pas de caméra dans les classes, les bureaux et les toilettes.

Les employés soutiennent pourtant qu'ils se sentent « constamment épiés par les caméras étant donné qu'ils sont filmés pendant une grande partie de leur temps de travail », ce qui entraîne un « inconfort important », peut-on lire dans la requête déposée en Cour supérieure.

Une façon de lutter contre la violence, dit la direction

Ces caméras visent uniquement à « assurer un environnement d'apprentissage et de travail sain et sécuritaire », assure la direction. Devant l'arbitre, la directrice de l'établissement, Carolyn Coffin-Caputo, a expliqué que les caméras avaient un effet dissuasif et qu'elle devait approuver tout visionnement des enregistrements.

Une vingtaine de requêtes en ce sens auraient été faites au cours de la dernière année pour enquêter sur du vandalisme, des vols, des inconduites sexuelles et des bagarres, dont une était liée à la vente de drogue.

La directrice de l'école Vanguard a également précisé devant le tribunal d'arbitrage qu'elle « avait été informée par le service que l'École faisait l'objet d'une menace ».

« Elle n'avait alors pu s'empêcher de penser à ce qui était arrivé au collège Dawson », lit-on dans la décision de l'arbitre. Le 13 septembre 2006, un tireur a ouvert le feu dans ce cégep anglophone de la métropole, tuant une élève de 18 ans et en blessant 19 autres.

Dans sa décision rendue en octobre, l'arbitre a estimé que les objectifs de l'employeur sont « réels et urgents ».

Le syndicat des employés de l'école Vanguard estime pour sa part qu'il existe d'autres moyens de lutter contre l'intimidation et la violence à l'école qui attentent moins aux « droits fondamentaux » du personnel.

Dans une déclaration sous serment, la présidente du syndicat, également psychologue à l'école, affirme que depuis 2013, année où l'école s'est installée dans ses locaux actuels, les problèmes décrits par la direction ont été peu nombreux. Elle a rappelé que les élèves qui fréquentent l'école ont des difficultés d'apprentissage et non de comportement.

« Aucun membre du Syndicat ne m'a consultée relativement à des problèmes de vol, de vandalisme ou de violence à l'école », a déclaré Micheline Filion sous serment. Elle affirme toutefois qu'en 2016, des « chiens pisteurs ont été utilisés pour solutionner une problématique en lien avec la drogue ».

Ni le syndicat ni la direction de l'école n'ont voulu commenter l'affaire en raison du recours déposé devant les tribunaux.