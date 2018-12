Québec veut des classes francophones dans des écoles anglaises

« Il y a en ce moment, dans le réseau anglophone, plusieurs classes qui sont libres. Dès janvier 2019, il y aura des classes qui seront louées » par le réseau francophone dont les écoles sont surpeuplées, a affirmé mardi le ministre de l'Éducation Jean-François Roberge, lors d'une conférence de presse concernant les universités en région. Il a donné l'exemple des commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys (francophone) et Lester B. Pearson (anglophone). Il a eu récemment des échanges avec leurs représentants qui, selon lui, sont ouverts à l'idée.

« Ce qui n'est pas acceptable, c'est d'avoir des écoles bondées, des écoles où il n'y a plus de locaux pour des services professionnels, où il n'y a plus de cafétéria, où il n'y a plus de local d'informatique, où il n'y a plus de bibliothèque, et, un kilomètre plus loin, une école avec cinq, six, 15, 20 classes de libres. On travaille sur des solutions », a-t-il affirmé.

La location de classes est pour lui un « scénario temporaire ». « On travaille sur des scénarios aussi pour qu'il y ait des cessions d'immeubles, carrément », a-t-il dit. « Le transfert d'établissement, ça sera sans doute la mesure dans laquelle on se dirigera éventuellement. » L'opération sera faite « respectueusement avec les deux réseaux ».

« Je pense qu'à terme l'objectif sera davantage de mieux répartir les bâtiments dans le réseau francophone et le réseau anglophone, plutôt que d'avoir des classes qui sont louées », a-t-il ajouté.

Cette stratégie répondra selon lui au manque d'espace des écoles francophones. Elle permettra entre autres d'ouvrir des classes de maternelle 4 ans, a-t-il souligné.