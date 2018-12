Le français à l'UdeM: une «bilinguisation» inquiétante, dit le PQ

Mme Fournier a réagi mardi à la lettre ouverte d'une étudiante aux cycles supérieurs en physique publiée dans La Presse en matinée. Dans son récit, l'étudiante raconte qu'un de ses cours magistraux a été entièrement donné en anglais parce que deux étudiants unilingues anglophones de McGill s'y étaient inscrits en échange interuniversitaire.

«L'enseignant a donc demandé à la classe s'il pouvait donner le cours en anglais. [...] Personne ne s'y est opposé. [...] Alors, durant tout un trimestre, l'Université de Montréal, une université francophone du Québec, a donné un cours en anglais à une majorité d'étudiants francophones inscrits à un cours affiché en français», écrit Stéphanie Codsi dans son témoignage.

«C'est vraiment une situation qui est préoccupante. Trop souvent, les professeurs, les chargés de cours disent aux étudiants qu'ils peuvent produire leurs travaux autant en anglais qu'en français. [...] J'espère que la ministre responsable de la langue française et que le ministre de l'Enseignement supérieur poseront des questions parce que l'Université de Montréal [ne] semble pas appliquer sa politique linguistique correctement», a dit Mme Fournier.

«C'est inacceptable», a pour sa part tranché Manon Massé, chef parlementaire de Québec solidaire.

«Il existe plusieurs universités anglophones au Québec et la minorité anglophone a accès à un service de qualité. [Dans le témoignage de Stéphanie Codsi], on fait état que les documents fournis aux étudiants étaient d'une piètre qualité de français et qu'ils n'étaient pas à jour. On a un sérieux problème», a-t-elle dit.

Du côté du Parti libéral, l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, a affirmé qu'il «faut être très vigilant» dans ce genre de situation.

«Je pense que l'équilibre aurait pu être plus heureux qu'enseigner uniquement en anglais. L'effort aurait pu être des deux côtés», a-t-elle ajouté.

Dans son témoignage, Stéphanie Codsi, étudiante de l'Université de Montréal, rapporte aussi que les notes de cours distribués par le professeur étaient plus complètes et précises en anglais qu'en français.

«À son bureau, il me spécifia également que la version française n'était pas tout à fait à jour. En effet, il y avait des ajouts dans la version anglaise qu'il n'avait pas encore intégrés à la version française. Au fond, sans le dire explicitement, il venait de me recommander de prendre la version anglaise de ses notes de cours», témoigne-t-elle.