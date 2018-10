Mont-Tremblant: bientôt une école à 62 000$ par année?

Une vue sur les pistes de ski à partir de chaque classe, un accès à un lac, des groupes ne dépassant pas 20 élèves, une formation pouvant être reconnue à l'étranger : la construction du Collège international de Mont-Tremblant n'est pas commencée, mais les promesses qu'il fait aux futurs élèves sont nombreuses.

Voilà près d'une décennie que des journaux locaux écrivent sporadiquement sur l'ouverture prochaine de cette école privée, et cette fois-ci, le promoteur assure qu'il est tout près d'une annonce officielle. La Ville de Mont-Tremblant a approuvé le changement de zonage en 2015 et c'est alors que la recherche de financement a véritablement pu commencer, dit-il.

«Ça va être ouvert en 2020. C'est notre intention, c'est là qu'on s'en va et notre calendrier est très précis pour y arriver», explique Yves Legault, directeur général du collège Letendre, à Laval, l'établissement privé qui est le promoteur du projet. Il ajoute qu'une «dernière ficelle» reste à attacher pour faire de cet établissement entièrement financé par le privé une réalité.

Un projet de 40 millions

S'il voit le jour comme prévu, le projet de 40 millions sera établi à environ 5 km de la station touristique de Mont-Tremblant, sur un terrain d'une soixantaine d'acres situé près du lac Ouimet et de la rivière du Diable. La Ville de Mont-Tremblant refuse de commenter le projet tant qu'il n'est pas officiellement annoncé.

L'école devrait accueillir une centaine d'élèves à l'ouverture et offrira le programme d'enseignement secondaire reconnu par le ministère de l'Éducation, en anglais et en français. Qu'ils viennent d'Asie, d'Afrique ou des États-Unis, les élèves - tous pensionnaires - auront accès à un «cadre francophone et à une expérience de vie francophone».

«La clientèle étrangère est prête à payer ça. Des 75 000 $ et des 125 000 $ par année pour des produits comparables, ce n'est pas rare. Et on est en dollars canadiens : pour cette clientèle-là, c'est une bonne affaire», explique le directeur Yves Legault.

Le promoteur estime que jusqu'à 80% de la clientèle sera internationale. Il laisse entendre que certains élèves québécois issus de familles moins fortunées pourraient avoir accès à l'école. Serait-ce par le truchement de bourses? «Tout peut être imaginé», se borne à répondre Yves Legault.

«Réinventer l'école»

C'est la firme montréalaise CB Architecte qui a été choisie pour réaliser les plans de l'école et assurer la gestion du chantier. Un «beau contrat», vu la taille du bureau d'architectes.

«C'est un terrain en pleine nature, complètement boisé, c'est immense, décrit la vice-présidente de CB Architecte, Marie Pierre Turbide. Il y a une partie du terrain qui borde un lac, avec une vue du mont Tremblant quand on regarde vers le nord-est. Il y a beaucoup de potentiel.»

Yves Legault assure que les méthodes d'enseignement seront à la hauteur du cadre bâti. Un programme de sport-études et un programme international sont dans les projets. «On va réinventer l'école, on n'est pas sur la tradition scolaire habituelle. On va garder les valeurs et les avantages de l'école privée, tout en arrêtant de faire l'école comme en 1850», promet-il.

***

10 000 $

Coût approximatif d'une année passée au secondaire dans une résidence scolaire au Québec, incluant les droits de scolarité.

37 000 $

Coût approximatif, incluant la pension, que doit payer une élève étrangère à l'école secondaire pour filles Trafalgar de Montréal.

61 850 $ US

(PLUS DE 80 000 $ CAN)

Coût d'une année scolaire, incluant la pension, à l'école secondaire Middlesex de Concord, au Massachusetts.

170 000 $

Coût approximatif d'une année scolaire à l'école Le Rosay, en Suisse, souvent considérée comme l'école la plus chère au monde. L'établissement accueille 420 élèves.