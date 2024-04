L’animateur Paul Arcand, qui quittera officiellement les ondes du 98,5 FM d’ici quelques mois, se joindra à l’équipe de La Presse comme collaborateur dans les prochains mois. Après plus de 30 ans à la radio du matin, le principal intéressé ne cache pas qu’il voulait se pousser hors de sa « zone de confort ».

« Je n’ai jamais vraiment touché à la presse écrite. J’ai fait de la télé, du cinéma, de la radio, mais pas ça. C’est un exercice complexe, qui prend du temps. C’est peut-être l’affaire qui me stresse le plus, parce que je ne suis pas dans ma zone de confort du tout », explique en entrevue M. Arcand, qui a annoncé la nouvelle à ses auditeurs, jeudi matin.

Il signera un texte hebdomadaire qui lui permettra d’écrire sur les sujets d’actualité qui l’intéressent. Paul Arcand poursuivra par ailleurs chaque matin de la semaine sur les plateformes de La Presse et de Cogeco sa traditionnelle revue de presse commentée, qu’il formule actuellement à 5 h 30 au 98,5 FM. L’animateur veut également développer des contenus audio en format balado.

Quand il a été approché pour écrire dans La Presse, l’homme d’expérience avoue avoir été « un peu surpris ». « Rapidement, par contre, je me suis dit que j’avais le goût d’essayer ça, que c’était un défi intéressant. Je lis déjà beaucoup ce journal, qui apporte une contribution importante au débat », dit-il. Et pour le reste, « je vais écouter les conseils qu’on me donne et je vais me relire 46 fois », rigole-t-il.

Je ne veux pas en faire un éditorial, je veux surtout raconter des histoires à ma façon et mettre en lumière certaines situations, comme je le fais à la radio. Tout ça reste à déterminer, mais je sais que je ne veux pas me cantonner dans un style. Ça ne sera pas qu’une chronique politique. Paul Arcand

À court terme, M. Arcand commencera à signer ses premiers textes à compter de la saison estivale, puis le fera de façon régulière, sur une base hebdomadaire, à partir du mois de septembre prochain.

Une voix forte

Le vice-président Information et éditeur adjoint de La Presse, François Cardinal, s’est quant à lui dit « très fier d’accueillir » M. Arcand dans l’équipe. « Paul est une voix forte de l’information au Québec, une voix nécessaire, qui diversifiera encore plus les opinions émises à La Presse », a indiqué M. Cardinal.

Il a assuré que le nouveau collaborateur « aura carte blanche et pourra ainsi s’exprimer sur tous les sujets de l’heure ». « Doté d’un jugement clair et d’un esprit à la fois brillant et pragmatique, Paul Arcand saura rejoindre les Québécois à la fois par cette nouvelle tribune écrite, et par ses revues de presse commentées, que nous diffuserons sur nos diverses plateformes », a persisté l’éditeur adjoint.

Celui que l’on surnomme le roi des ondes doit officiellement se retirer de l’animation au 98,5 FM en juin prochain. Dès la rentrée, cet automne, le journaliste et chroniqueur Patrick Lagacé, qui anime présentement l’émission de fin d’après-midi au 98,5 FM, le remplacera de façon permanente.

À quelques mois de ce changement important, il dit se sentir « très bien ». « Je n’ai pas de regrets. Au contraire, un mandat qui dure 34 ans le matin, c’est un bon mandat. J’avais maintenant envie de faire des trucs que je n’ai jamais le temps de faire actuellement, ou que je dois toujours reporter. »

« Ce qui est certain, c’est que je vais m’ennuyer du contact direct avec les auditeurs, des collègues avec lesquels j’ai développé une chimie. Plus on va se rapprocher de la date, plus ça va être une bonne dose d’émotion, mais en même temps je ne regrette pas une seconde ma décision », conclut M. Arcand.