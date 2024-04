Défaut d’emballage Procter & Gamble rappelle 8,2 millions de sacs de sachets de lessive

(New York) Procter & Gamble (P & G) rappelle plus de 8 millions de sacs de sachets de sachets de lessive Tide, Gain, Ace et Ariel vendus aux États-Unis et au Canada en raison d’un défaut dans l’emballage de sécurité des produits.