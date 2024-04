Un nouveau dictionnaire en ligne tente de faire le tour des québécismes

(Montréal) Il n’y a pas un français, mais des français. Parlez de « bobettes » à l’un de nos cousins d’outre-Atlantique et il vous regardera avec des yeux bébêtes. Oui, la francophonie est riche d’une variété de déclinaisons. Et entre les débarbouillettes, les mouches à feu, les balados et les égoportraits, le français québécois en est l’un des porte-étendard.