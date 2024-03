Répondant à l’appel d’une large coalition d’organisations civiles, une grande foule de manifestants a réclamé samedi un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la fin de la « complicité » du Canada avec Israël.

Malgré le froid et la neige abondante qui tombait au centre-ville de Montréal samedi, environ 2000 personnes se sont rassemblées au square Dorchester à l’invitation de la Coalition du Québec URGENCE Palestine. L’initiative est endossée jusqu’ici par 228 organisations et 150 personnalités publiques.

L’évènement a débuté par une série de discours revendiquant un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libre circulation de l’aide humanitaire qui y est destinée. Mais aussi « l’arrêt des exportations militaires canadiennes, directes et indirectes, vers Israël et la levée du siège » du territoire palestinien.

Une mesure essentielle pour « protéger les civils et permettre aux personnes coincées dans cette souricière d’avoir accès à de l’eau, des médicaments et à l’aide humanitaire auxquels ils ont droit », a martelé la présidente de la CSN, Caroline Senneville, qui a pris la parole lors de l’évènement.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Caroline Senneville, présidente de la CSN

Tour à tour, les orateurs ont évoqué les scènes d’horreur qui parviennent quotidiennement de l’enclave palestinienne, où plus de 32 000 personnes seraient mortes depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, le 7 octobre.

« Ce à quoi nous assistons à Gaza, ce n’est pas une guerre entre le Hamas et Israël, mais un massacre délibéré de l’armée israélienne contre la population de Gaza », a lancé, à travers des haut-parleurs, une membre du conseil d’administration de la Ligue des droits et libertés, Diane Lamoureux.

D’origine palestinienne, la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal a quant à elle fait référence l’exode forcé des Palestiniens suite à la création de l’État d’Israël, en 1948. L’évènement désigné sous le nom de « Nakba », ou « la catastrophe », en arabe, a poussé ses parents vers le Liban.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La députée solidaire Ruba Ghazal a prononcé un discours lors du rassemblement.

« Aujourd’hui, à Gaza, nous assistons à une deuxième “Nakba”, encore plus sanglante, plus meurtrière, plus barbare, plus violente que jamais », a-t-elle lancé en rappelant ensuite que plus d’un million de personnes avaient été déplacées en raison du conflit.

La réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette a relaté pour sa part l’histoire d’une femme qu’elle a rencontrée lors d’un séjour de deux ans en Palestine et qui a perdu 58 membres de sa famille depuis le début du conflit.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Anaïs Barbeau-Lavalette

Plusieurs groupes de solidarité avec la Palestine créés depuis le début du conflit par des Montréalais dans différents quartiers de la métropole étaient également représentés à la manifestation.

À la suite des discours, les manifestants ont pris la rue jusqu’au Complexe Guy-Favreau, à un jet de pierre du Quartier chinois. Une autre manifestation organisée par Québec Palestine est prévue dimanche, devant l’Assemblée nationale à Québec.