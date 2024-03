Le pilote Raymond Boulanger, l’une des figures les plus « marquantes de l’histoire criminelle du Québec et du Canada », s’est éteint mardi de causes naturelles, a appris La Presse.

« C’est un criminel québécois qui a eu une vie peu banale et une carrière criminelle peu banale », lance Daniel Renaud, journaliste affecté aux affaires criminelles à La Presse et auteur de la biographie Raymond Boulanger – Le pilote mercenaire, parue en 2013, au moment de la libération conditionnelle de Boulanger.

Celui que l’on surnomme « le pilote de Casey » aura passé près de 20 ans de sa vie derrière les barreaux pour avoir posé un Convair transportant 4000 kg de cocaïne à Casey, en Haute-Mauricie, le 18 novembre 1992. L’arrestation de Raymond Boulanger, qui arrivait de Colombie, et la saisie de son bimoteur, qui contenait également 45 barils d’essence, « ont marqué l’histoire criminelle du Canada », avance son biographe.

Le pilote de brousse avait au préalable été pourchassé par deux CF-18 de l’aviation canadienne. Âgé de 76 ans, Boulanger avait recouvré sa liberté conditionnelle en 2013, mais n’était plus soumis à aucune condition, au moment de sa mort.

Il souffrait depuis de nombreuses années de graves problèmes de santé, notamment d’un cancer. « Des médicaments nouveaux ont été essayés et ont probablement prolongé sa vie », avance M. Renaud. Mais mardi matin, Raymond Boulanger a été retrouvé mort dans son condo du Vieux-Montréal.

« Carrière internationale »

Dans les années qui ont suivi la publication de Raymond Boulanger – Le pilote mercenaire, Daniel Renaud et le protagoniste de l’ouvrage avaient développé une complicité. « À une certaine époque on prenait un café ensemble environ une fois par mois […], mais ces dernières années, on s’est moins vus, il était plus malade, il avait des hauts et des bas. »

Il garde toutefois le souvenir d’un être érudit, qui s’intéressait à une pléthore de sujets – « c’était un criminel, oui, mais c’était un criminel sympathique ». En plus de ses activités auprès des cartels colombiens, Boulanger a travaillé pour la CIA et il a maintes fois affirmé avoir croisé la route du célébrissime narcotrafiquant Pablo Escobar.

PHOTO COURTOISIE Raymond Boulanger et Jaime Orlando Restrepo Lujan, ancien membre du cartel de Medellín, en février 2023, à Montréal

Boulanger, avance M. Renaud, se refusait à parler de certains pans de sa carrière criminelle, mais « je l’ai toujours cru quand il me disait qu’il occupait une place plutôt importante au sein des cartels colombiens ». Or, des affirmations du pilote mercenaire demeurent pour beaucoup invérifiables. « Il m’avait déjà dit que les cartels [colombiens] avaient l’intention d’acheter un aéroport dans le Nord québécois, dans les années 1990 », donne en exemple M. Renaud.

Ne serait-ce que pour cette « carrière internationale », Boulanger se taille une place parmi les criminels marquants du pays, croit-il. Pour autant, le reporter de La Presse ne banalise pas les gestes posés par Raymond Boulanger. « Il a tenté d’importer 4000 kg de cocaïne. La cocaïne, ça tue des gens et ça détruit des familles, il ne faut pas perdre ça de vue. »

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Raymond Boulanger et son fameux clin d’œil, après une comparution au palais de justice de La Tuque

De Boulanger, qui a également fait l’objet de la série documentaire Le dernier vol de Raymond Boulanger, il retient aussi la manière. « Lors d’une comparution au palais de justice de La Tuque, il avait fait un clin d’œil aux caméras, et ça, c’était resté », se souvient M. Renaud.