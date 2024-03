(Châteauguay) Le premier ministre François Legault a tenu à rassurer la population de Châteauguay et Kahnawake après un déversement de produit pétrolier dans un ruisseau à la limite de la ville et de la communauté mohawk.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Un déversement de mazout à partir d’une citerne s’est produit le 12 février dernier au 2325, boulevard Ford, à Châteauguay, selon le registre des interventions d’Urgence-Environnement du ministère de l’Environnement.

« Chaque déversement de produits toxiques dans l’environnement est une horreur et un drame pour la population et l’environnement. Il est certain que nous collaborons avec les autorités fédérales et provinciales tout comme avec le Conseil de bande de Kahnawake pour que le ou les responsables de ce déversement accidentel ou, s’il a été volontaire, ce déversement sauvage, en assument toutes les conséquences et les coûts », a indiqué le maire de Châteauguay, Éric Allard, dans un communiqué publié par la Ville.

De passage dans la région vendredi après-midi, le premier ministre Legault a indiqué qu’il avait discuté de la situation avec la grande cheffe du Conseil mohawk, Kahsennenhawe Sky-Deer, et avec la députée caquiste de l’endroit, Marie-Belle Gendron.

« Le ministère de l’Environnement est impliqué. Moi, ce que je veux m’assurer, c’est que le travail qui a besoin d’être fait va être fait pour s’assurer qu’il n’y a pas d’impacts ni sur les humains, ni sur les animaux. Donc, je vais m’assurer, avec Benoit Charette, ministre de l’Environnement, qu’on fasse les travaux qui sont nécessaires », a indiqué le premier ministre, qui a brièvement commenté la situation.

Urgence de catégorie 1

Selon le ministère de l’Environnement, le déversement de mazout serait une urgence environnementale de catégorie 1. Cela signifie que les conséquences « sont mineures et faciles à identifier » ou « facilement contrôlables par des moyens d’intervention habituels, bien connus et bien rodés » ou que « les impacts sur les biens sont relativement mineurs et la santé humaine n’est pas affectée ».

Le principal témoin est mort

On ignore ce qui a provoqué ce « qui semble être un déversement accidentel ou criminel sur un terrain privé », selon le maire Allard.

Le communiqué de la Ville indique que « le propriétaire de ce camion-citerne est malheureusement mort le week-end dernier, rendant l’enquête plus compliquée ».

Le communiqué publié par l’administration du maire Éric Allard souligne que la contamination a été découverte le 9 février à Kahnawake par un résidant dont la propriété a été touchée par le déversement, mais ce n’est que le 12 février que les autorités municipales de Châteauguay auraient été avisées du déversement.

Toujours selon le communiqué publié par la Ville, les services de police et d’incendie de Châteauguay ont été appelés sur les lieux par le propriétaire du site vers le 1er février. Celui-ci avait alors constaté une fuite sur un camion-citerne et demandait à ce que le véhicule soit remorqué.

« Les pompiers ont inspecté les lieux et noté que la fuite était limitée et circonscrite, qu’il n’y avait aucune propagation de la contamination sur le site, pas plus que dans l’égout pluvial et le fossé. Sur place, le propriétaire du camion-citerne s’est alors engagé à disposer correctement des quelques litres récupérés dans des contenants scellés puis de faire remorquer son camion », peut-on lire dans le communiqué publié par la Ville.

La contamination se serait produite quelques jours après l’intervention des policiers et des pompiers et à ce jour, la situation serait « circonscrite et sous contrôle », selon l’administration municipale.