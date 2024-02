Le Barreau du Québec « déplore » la publication par une des avocates de Marc-André Grenon d’une vidéo sur Instagram accompagnées des mots-clics #exposure et #htgawm (How to get away with murder), entre autres.

« Le Barreau du Québec tient à informer la population qu’il n’encourage en aucun temps, chez ses membres, un comportement tel que celui qui a été rapporté par les médias ou vu sur les réseaux sociaux », a réagi l’ordre professionnel, mardi.

Samedi, le chroniqueur de La Presse Patrick Lagacé faisait état d’une vidéo publiée sur le compte Instagram de l’avocate de Marc-André Grenon, Me Vanessa Pharand, durant le procès de son client. Ce dernier était alors accusé de meurtre au premier degré et d’agression sexuelle grave et a depuis été trouvé coupable des deux chefs.

La vidéo montrait la juriste accompagnée de sa collègue, Me Karine Poliquin, en train de marcher dans les couloirs du palais de justice de Chicoutimi au son de la chanson Dangerous Minds dont les paroles évoquent notamment des menaces de mort.

La publication, qui n’est pas disponible depuis, était également accompagnée de plusieurs mots-clics dont #exposure et #htgawm (How to get away with murder).

Le Barreau a réitéré mardi ses recommandations à ses membres quant à leur utilisation des réseaux sociaux « en respect de leurs obligations professionnelles ». L’ordre professionnel rappelle également que le Code de déontologue des avocats prévoit que ceux-ci doivent agir « avec honneur, dignité, intégrité, respect, modération et courtoisie ».

On ne précise toutefois pas si Me Vanessa Pharand a dérogé au Code ni si le Syndic du Barreau, qui a juridiction pour évaluer si un de ses membres a commis une infraction, a entrepris une enquête à l’endroit de la juriste.