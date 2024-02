C’est la fin d’une époque. Les milléniaux sont maintenant plus nombreux au pays que les baby-boomers, génération la plus importante depuis 65 ans. Et ce n’est pas uniquement parce qu’ils meurent plus, mais plutôt parce que l’immigration est principalement constituée de jeunes adultes.

Les milléniaux plus nombreux

C’est ce que révèlent de nouvelles données publiées mercredi par Statistique Canada. Les milléniaux, nés entre 1981 et 1996, ont officiellement supplanté les baby-boomers, nés entre 1946 et 1965, sonnant la fin d’un règne. À leur sommet, ces derniers représentaient environ 40 % de la population canadienne. Bien que leur nombre augmente, les milléniaux n’atteindront jamais un tel poids démographique : il devrait plafonner à son niveau actuel, soit 23 %, selon les projections démographiques. Souvent qualifiée de « génération oubliée », la génération X, née entre 1966 et 1980, ne sera donc jamais la plus importante. Même la génération Z, née entre 1997 et 2012, l’a dépassée en nombre.

Des immigrants principalement milléniaux

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Loin devant les décès, l’immigration est la principale cause de ces changements démographiques.

Loin devant les décès, l’immigration est la principale cause de ces changements démographiques. Plus précisément : l’arrivée récente d’un nombre record d’immigrants, dont beaucoup sont des milléniaux. Entre 2022 et 2023, la population de milléniaux a augmenté de 457 354 personnes, une hausse exclusivement attribuable aux nouveaux arrivants. Cette augmentation est même plus importante que la croissance annuelle de la génération Alpha, née à partir de 2013. De façon moins importante, le nombre de baby-boomers diminue d’année en année, les décès étant plus nombreux que les arrivées d’immigrants.

Un portrait qui diffère selon les provinces

Au Québec, les baby-boomers demeurent la génération la plus importante. On en compte actuellement 2,1 millions, contre 1,8 million de milléniaux. Idem dans les provinces de l’Atlantique. C’est en Ontario et en Colombie-Britannique que les milléniaux ont surpassé les baby-boomers. En Alberta, c’était chose faite : les baby-boomers ont perdu leur titre de génération la plus nombreuse depuis 2014. Le Nunavut présente lui aussi ses particularités. Là-bas, la génération Z est la plus nombreuse depuis 2011, le taux de fécondité y étant plus élevé que dans le reste du Canada.

Un vieillissement démographique au ralenti

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE L’âge médian a diminué au Canada, baissant de 40,9 à 40,6 ans entre 2022 et 2023.

Autre changement notable : le vieillissement démographique a ralenti au pays. Entre 2022 et 2023, l’âge moyen de la population canadienne a légèrement diminué, passant de 41,7 à 41,6 ans. L’âge médian a également diminué, baissant de 40,9 à 40,6 ans au cours de la même période. Là encore, l’immigration est la principale explication. La dernière fois qu’un tel phénomène avait été observé au Canada, c’était au sommet du baby-boom. En outre, la population en âge de travailler a augmenté en l’espace d’un an, malgré le départ à la retraite des baby-boomers.

Plus d’hommes

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Les emplois des détenteurs de permis de travail sont traditionnellement plus souvent occupés par des hommes, par exemple dans le milieu agricole.

Le nombre d’hommes a légèrement augmenté au Canada. Pendant de nombreuses années, le ratio oscillait entre 98,0 et 98,5 hommes pour 100 femmes. En 2023, il était de 99,6. L’une des explications serait l’augmentation du nombre de résidents non permanents au pays, avance Statistique Canada. En effet, les emplois des détenteurs de permis de travail sont traditionnellement plus souvent occupés par des hommes, par exemple dans le milieu agricole.