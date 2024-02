Les échanges que Northvolt a eus avec le gouvernement Legault sans être inscrite au registre des lobbyistes du Québec, que La Presse a révélés vendredi, font l’objet d’une plainte au Commissaire au lobbyisme du Québec.

« La saga Northvolt soulevait dès son annonce d’importantes préoccupations : on nous confirme aujourd’hui qu’on a raison de s’inquiéter », a déclaré le député solidaire Haroun Bouazzi, porte-parole de Québec solidaire en matière d’énergie, indiquant avoir lui-même porté plainte.

Northvolt a eu des discussions avec des fonctionnaires du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie dès novembre 2022 et un déjeuner avec le ministre Pierre Fitzgibbon en février 2023 sans être inscrite au registre des lobbyistes.

Ces rencontres sont d’ailleurs intervenues avant que le gouvernement Legault modifie les règles pour éviter à la multinationale suédoise de devoir soumettre son projet de giga-usine de batteries en Montérégie au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Omettre volontairement des rencontres et contourner les règles environnementales, c’est ça, le « changement d’attitude » de François Legault ? Haroun Bouazzi, Québec solidaire

De plus, la biologiste du ministère de l’Environnement qui a eu à analyser la demande d’autorisation déposée par Northvolt pour pouvoir amorcer les travaux de déboisement et de remblaiement des milieux humides sur son terrain serait la même qui avait accompagné l’entreprise dans les six mois précédents pour l’aider à préparer sa demande, affirme de son côté Radio-Canada, vendredi.

Ces nouvelles révélations montrent la nécessité de soumettre le projet à une évaluation du BAPE, estime Québec solidaire.

« Pour rétablir la confiance et favoriser l’acceptabilité sociale envers le projet d’usine à batteries de Northvolt, il n’y a qu’une seule solution : François Legault doit démarrer un BAPE sans attendre », affirme Haroun Bouazzi.

Le ministère de l’Environnement doit « accompagner les entreprises », soutient Legault

Le premier ministre François Legault soutient qu’accompagner les entreprises fait partie du rôle du ministère de l’Environnement, alors que l’opposition évoque un traitement préférentiel et potentiellement un passe-droit dans le projet d’usine de batteries de Northvolt en Montérégie.

On apprend vendredi dans La Presse que le gouvernement a eu des échanges avec l’entreprise avant même qu’elle ne soit inscrite au registre des lobbyistes, et qui plus est Radio-Canada a révélé que des fonctionnaires ont accompagné Northvolt dans ses démarches d’approbation.

La biologiste qui travaille au ministère et qui a recommandé de délivrer une autorisation ministérielle à Northvolt, a eu plusieurs échanges avec l’entreprise pour qu’elle s’ajuste aux exigences.

Ce qui est, selon le premier ministre, une façon de faire habituelle.

« Le rôle du ministère de l’Environnement, c’est d’accompagner les entreprises », a indiqué François Legault, en point de presse dans sa circonscription de L’Assomption vendredi.

Obtenir une autorisation ministérielle ne doit pas être « une course à obstacles », a ajouté le premier ministre.

« Le ministère de l’Environnement aide une entreprise à se conformer aux normes environnementales qu’on a au Québec qui sont les plus élevées en Amérique du Nord, je pense que ça fait partie de son rôle de faire ça », a précisé M. Legault.

Mais l’opposition voit les choses différemment.

« Plus on en apprend sur le dossier Northvolt, plus les doutes sont présents ou les apparences de traitement préférentiel à l’entreprise apparaissent évidentes, plus les demandes pour une plus grande transparence du gouvernement sont présentes », a affirmé le député péquiste Joël Arseneau en mêlée de presse au parlement.

Appelé à réagir à ces critiques, le premier ministre a évoqué sa fierté d’avoir aidé Northvolt à s’implanter au Québec.

« J’ai entendu depuis quelques semaines les trois partis d’opposition, le Parti libéral, Québec solidaire et le Parti québécois critiquer l’investissement de Northvolt. Moi, je vis très bien et je suis très fier que le Québec soit en train de devenir un leader mondial. Je pèse mes mots. Un leader mondial de l’économie verte. »

Joël Arseneau s’est questionné aussi sur un déjeuner du fondateur de Northvolt, Pablo Cerruti, avec le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, le 6 février 2023, qui n’a pas été déclaré au registre des lobbyistes.

Deux semaines après, une demande de changement de réglementation environnementale était déposée et elle favorisait Northvolt en l’exemptant d’un processus d’examen du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

« On soupçonne que l’entreprise a eu un passe-droit et sans blâmer ou sans être contre, d’aucune façon, un projet industriel de cette envergure, on réitère que le gouvernement, en nous faisant des cachotteries, nuit au projet, nuit à Northvolt et altère la confiance qu’on peut avoir dans un projet comme celui-là », a dit le député péquiste.

Questionné à savoir si les règles entourant le processus d’examen du BAPE pour une entreprise comme Northvolt avaient été changées avant ou après les premières rencontres du gouvernement avec l’entreprise suédoise, François Legault a répondu ceci : « La réponse est simple. Il n’y avait pas de normes pour la filière batterie. En fait, il n’y en avait pas sur les entreprises qu’on appelle de l’économie verte ».

Avec Stéphane Blais et Patrice Bergeron, La Presse Canadienne, à L’Assomption