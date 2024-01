« Avions-hôpitaux » déficients Québec hésite entre le neuf et l’occasion pour remplacer ses jets

Le gouvernement Legault table depuis plus d’un an sur des scénarios pour remplacer ses jets Challenger servant aux transports aériens médicaux qui ont récemment connu une série de ratés dramatiques. Tout indique que Québec se tournera une fois de plus vers une plateforme développée par Bombardier à la fin des années 1970.