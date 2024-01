Rattrapage après les grèves Un plan « en plein dans le mille »

C’était un plan attendu et il a été accueilli avec soulagement : Québec a prévu 300 millions de dollars pour aider les élèves qui ont manqué de nombreux jours d’école en raison des grèves. La réussite des jeunes est maintenant entre les mains de ceux qui les connaissent le plus, ont salué syndicats, parents et directions.