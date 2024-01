(Ottawa) Des responsables fédéraux ont finalement accordé la citoyenneté canadienne à une femme qu’ils avaient retirée d’une cérémonie de citoyenneté après qu’un tribunal russe l’eut condamnée pour son opposition à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

La Presse Canadienne

Maria Kartasheva est devenue Canadienne mardi après-midi, quelques jours après avoir rendu public le fait que le ministère de l’Immigration l’avait empêchée de prêter serment de citoyenneté juste avant le début de sa cérémonie.

Mme Kartasheva a quitté la Russie en 2019 en raison de la montée de l’autoritarisme et est maintenant une travailleuse dans le secteur technologique à Ottawa qui a cofondé un groupe militant pour la démocratie en Russie.

Un tribunal russe l’a récemment reconnue coupable par contumace d’un délit de guerre pour avoir délibérément diffusé de fausses informations sur les forces russes liées à deux articles d’un blogue qu’elle avait écrits alors qu’elle vivait au Canada.

Mme Kartasheva a informé les responsables canadiens des accusations portées contre elle, et ils l’ont invitée à une cérémonie de citoyenneté, pour ensuite la retirer en disant que les accusations portées en Russie pourraient s’apparenter à des dispositions d’une loi canadienne.

Mme Kartasheva a fait appel de la décision et craignait d’être expulsée vers une prison russe, mais les autorités l’ont appelée mardi, l’invitant à assister à une cérémonie virtuelle quelques heures plus tard.