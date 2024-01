Une évaluation récemment publiée a révélé que le service de chiens détecteurs contribuait à réduire les menaces en interceptant efficacement ces marchandises réglementées et interdites à la frontière.

PHOTO CLIFF OWEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les chiens pourraient détecter davantage de fentanyl et d’armes à feu aux frontières

(Ottawa) Une évaluation interne de l’Agence des services frontaliers du Canada suggère que ses chiens détecteurs pourraient jouer un rôle plus important dans la détection du fentanyl mortel et des armes à feu illicites.

La Presse Canadienne

L’agence dispose de dizaines de chiens dressés pour détecter la contrebande de devises, de drogues, d’armes à feu et de produits alimentaires, végétaux et animaux.

Une évaluation récemment publiée a révélé que le service de chiens détecteurs contribuait à réduire les menaces en interceptant efficacement ces marchandises réglementées et interdites à la frontière.

Toutefois, elle indique que le programme a joué un rôle limité dans la détection des armes à feu de contrebande.

En outre, certains maîtres-chiens et leurs gestionnaires ont constaté la nécessité de former davantage de chiens pour intercepter le fentanyl et les précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication de ces drogues.

Le rapport d’évaluation recommande un examen plus approfondi du programme de chiens détecteurs et l’allocation de ressources pour déterminer la meilleure façon d’utiliser les animaux à des fins d’application de la loi.