Une grande voix du féminisme et de l’espace médiatique québécois s’envole : l’autrice, journaliste et chroniqueuse Denise Bombardier s’est éteinte mardi matin à l’âge de 82 ans.

Dans un communiqué, la famille de Denise Bombardier a tenu à préciser que cette dernière s’est « éteinte paisiblement tôt ce [mardi] matin à la Maison de soins palliatifs Saint-Raphaël à Montréal des suites d’un cancer fulgurant, entourée des gens qui l’aimaient. »

« Journaliste, auteure, animatrice et essayiste, elle aura marqué le Québec et la Francophonie par son amour inconditionnel de la langue française et son franc-parler. Nous nous souviendrons d’elle pour sa force extraordinaire, son esprit et son grand humour, qu’elle aura eu jusqu’à la dernière heure », a écrit la famille, qui a précisé qu’elle ne fera pas d’autre commentaire et demandé de respecter son deuil « pour les prochains jours qui s’annoncent difficiles ».

« Je ne peux pas croire qu’elle est partie. Pas elle », laisse tomber sa meilleure amie Lise Ravary au bout du fil. Denise Bombardier était à son sens « plus qu’un symbole » pour bien des femmes : elle était la vitalité même. Une importante voix va manquer dans l’espace médiatique québécois, souligne-t-elle au bord des larmes.

« Denise disait toujours la vérité. Elle ne se défilait pas. C’est devenu rare », ajoute Mme Ravary. Il y a peu de modèles de femmes comme elle, prêtes à dire le fond de leur pensée sans se soucier du jugement d’autrui, estime-t-elle.

« Elle ne fittait dans aucun moule. On perd une voix unique », renchérit son ami Marc Gilbert. Ils se sont côtoyés durant la majeure partie de la carrière de Mme Bombardier. Il se souviendra d’une intellectuelle audacieuse qui a eu « beaucoup de courage toute sa vie ». « Elle s’est toujours tenue fermement debout face à n’importe qui dans le milieu journalistique. Pas beaucoup de gens ont fait preuve d’autant d’indépendance, hommes et femmes confondus. », ajoute-t-il.

Femme de culture, Denise Bombardier avait vécu à Paris une bonne partie de sa vie, poursuit M. Gilbert.

« Mais elle avait beaucoup de passions en plus d’être une vraie intellectuelle. » Dès sa jeunesse, elle s’est toujours tenue « droite dans ses bottes » face à des hommes, souligne son ami. « Elle ne se laissait pas impressionner. Il y avait toujours un raisonnement derrière ses opinions. »

« Elle quitte subitement, mais elle a bien vécu, dit Marc Gilbert. Elle n’avait pas de regrets pour quoi que ce soit et a eu une vie bien remplie. Je pense à sa petite-fille Rose, car c’était son plus grand bonheur. »

Témoignages

Par courriel, l’écrivain Dany Laferrière a raconté à La Presse cette première entrevue qu’il a accordée à Denise Bombardier, en 1985, alors que « personne ne le connaissait » à part son éditeur Jacques Lanctôt. Son livre Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer venait d’être publié. Dany Laferrière confie avoir eu l’impression de rêver, parce qu’il avait mis en scène cette interview dans ce même livre.

« Elle m’a reçu avec un grand sourire dans une étrange robe verte des années 1980, et n’a pas cessé de me parler durant la séance de maquillage, de son plaisir de lire, de ses écrivains favoris, de son goût de la liberté, et j’espérais qu’elle mettrait autant d’enthousiasme dans cette première interview. Elle a fait plus en ajoutant un zeste de sensualité, et cette joie explosive qui ont fait de ce moment l’un des plus mémorables que j’ai connu à la télévision », écrit Dany Laferrière, pour qui ce « tango » de huit minutes est « le plus beau qu’il ait dansé sur des mots ».

Depuis mardi matin, les témoignages affluent sur les réseaux sociaux. Des personnalités publiques et politiques soulignent d’abord la grande intelligence de Denise Bombardier et offrent leurs condoléances à son mari, James Jackson, et à son fils, Guillaume Sylvestre.

De nombreux élus ont rendu hommage à la femme de lettres. Le premier ministre François Legault a décrit Denise Bombardier comme une femme « brillante, courageuse, drôle », une « amoureuse du Québec et de la langue française ».

La mairesse de Montréal Valérie Plante a présenté ses condoléances à la famille de cette « femme de parole et de tête. » Elle décrit Denise Bombardier comme une grande Montréalaise qui avait le courage de ses opinions.

Ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau estime que Denise Bombardier a pavé la voie aux femmes dans l’univers journalistique. Elle en parle d’une femme « forte, incarnée, qui savait tenir tête à ses interlocuteurs ».

L’auteur Stéphane Laporte a décrit Denise Bombardier comme une « brillante, dans tous les sens du terme ». « Comme il y a des divas de la chanson, elle était la diva de l’information. Une virtuose de l’opinion. Une star de l’intelligence. Elle nous a donné le goût de réfléchir. »

Marwah Rizqy, du Parti libéral du Québec, a salué son audace et son honnêteté intellectuelle. « Il faut être courageuse pour refuser la loi du silence », a écrit la politicienne en référence à la célèbre intervention de Mme Bombardier face à l’auteur Gabriel Matzneff. « Vous étiez seule. En territoire étranger, hostile. Par la puissance de vos mots, vous avez dénoncé un « intouchable ». Un moment gravé dans ma mémoire, belle leçon d’audace. »

Les internautes ont d’ailleurs été nombreux à publier l’échange que Denise Bombardier a eu avec Gabriel Matzneff, en 1990, à l’émission Apostrophes de Bernard Pivot. Denise Bombardier avait condamné avec calme et détermination les aventures que Gabriel Matzneff entretenait avec des mineures et dont il se vantait dans sa littérature.

Détentrice d’une maîtrise en science politique et d’un doctorat en sociologie, Denise Bombardier a travaillé pour la chaîne de télévision francophone de Radio-Canada pendant plus de 30 ans. Dans les années 1970 à 1990, les téléspectateurs l’ont vue animer les émissions Présent international, Hebdo-dimanche, Le Point, Entre les lignes, Noir sur blanc, Trait-d’union et Raison Passion. Soulignons que Noir sur blanc a été la toute première émission d’affaires publiques animée par une femme au Québec.

Denise Bombardier a collaboré de façon régulière au TVA 22 h avec la cheffe d’antenne Sophie Thibault. Sur Twitter, cette dernière a écrit que Denise était « de la trempe de ces êtres dont on ne peut éteindre le feu ». « Vous vous êtes tant battue, défendue, vous avez tant aimé », a écrit Sophie Thibault, dont le père, Marc Thibault, est celui qui a embauché Denise Bombardier à Radio-Canada.

Mme Bombardier était aussi connue pour sa plume, elle qui a écrit des articles pour Châtelaine, Le Point, L’Actualité et bien sûr Le Devoir, où elle a rédigé une chronique politique pendant plus d’une décennie. Jusqu’en mai dernier, Denise Bombardier alimentait également un blogue dans Le Journal de Montréal.

Denise Bombardier avait un lien particulier avec Céline Dion, pour qui elle avait écrit une chanson, La Diva, parue sur l’album D’elles. Elle avait accompagné la chanteuse pendant sa tournée mondiale Taking Chances en 2008, ce qui avait mené à la publication de l’essai L’énigmatique Céline Dion.

Dans une version antérieure de ce texte, nous avons écrit que Denise Bombardier aurait subi une biopsie du foie au CHUM la semaine dernière, et que l’examen aurait mal tourné. La famille a précisé qu’elle a plutôt été emportée par un cancer fulgurant.