Un colis qui pourrait contenir des explosifs à été trouvé à l’intérieur d’un véhicule au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle en Montérégie jeudi soir. La douane a été fermée.

Le véhicule contenant le colis suspect a été intercepté vers 18 h 30, selon Stéphane Tremblay, porte-parole pour la Sûreté du Québec (SQ). « À l’intérieur du colis se trouvait ce qui pourrait s’apparenter à des explosifs », indique-t-il.

Des techniciens en explosif sont en route vers la douane pour identifier le contenu du colis, selon M. Tremblay.

En attendant que la situation soit résolue, le poste frontalier entre le Québec et les États-Unis à Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie, est fermé dans les deux directions.

« La santé et la sécurité du public et de nos agents sont de la plus haute importance pour l’Agence des services frontaliers du Canada », a assuré par courriel Maria Ladouceur, porte-parole de l’institution fédérale.

Les personnes désirant se rendre aux États-Unis ou en revenir doivent passer par une autre entrée, soit la route 223, la route 221 ou encore aller à Hemmingford.

Le trafic commercial est détourné vers le poste frontalier de St-Armand/Philipsburg.