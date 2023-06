Le collègue et chroniqueur Mario Girard a reçu mercredi le prix Coup de cœur de la Fondation Émergence pour « initiative remarquable » dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie, lors de son gala de reconnaissance.

Le prix, remis par le dramaturge Michel Marc Bouchard, a été décerné pour trois chroniques en particulier, à savoir : « La longue bataille contre l’homophobie », « Accents graves… et drôles ! » et « Vive la moyenne des ours », publiées dans la dernière année.

« Très touché », le chroniqueur, qui travaille à La Presse depuis près de 20 ans, et qui a aussi un prix Judith-Jasmin à son palmarès (« Jutra et les garçons », 2016) a commenté, en marge de la cérémonie : « C’est une affaire, écrire sur les enjeux LGBTQ+ dans un média spécialisé, c’en est une autre dans un média généraliste. Or, mes patrons me donnent cette chance, ils m’encouragent. Mais les répercussions ne sont pas les mêmes. On reçoit toutes sortes de réactions. Et cela me confirme que la société québécoise est ouverte, s’est-il félicité. Parce que cela rejoint tout le monde. »

Cérémonie devenue gala

La traditionnelle cérémonie de remise de prix, qui se déroulait au théâtre Paradoxe, en présence notamment de Martine Biron, ministre responsable de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, a été remaniée en cette 21e édition, en mode gala. Deux artistes invités sont en outre venus colorer joyeusement l’évènement : la grande gagnante de la téléréalité Canada’s Drag Race, la Montréalaise Gisèle Lullaby (« humble reine du Canada »), ainsi que la rappeuse Sarahmée.

« Le Gala Émergence, c’est l’occasion de souligner dans le plaisir les efforts, l’engagement et l’implication des personnalités et organismes qui militent pour la reconnaissance des droits des personnes LGBTQ+, a souligné Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence. Parce que la lutte contre l’homophobie […] ce n’est pas fini ! »

Entre autres reconnaissances, l’autrice et illustratrice jeunesse Élise Gravel (absente pour des raisons personnelles), qui aborde la diversité sous toutes ses formes et ses couleurs dans ses livres, s'est vu décerner le prix Laurent-McCutcheon, pour sa contribution exceptionnelle à l’avancée des droits LGBTQ+. Rappelons que l’autrice engagée, dont le livre Le rose, le bleu, et toi ! sur les stéréotypes de genre a été banni en Floride, a aussi reçu l’an dernier le prix Vicky-Metcalf du Writers’ Trust of Canada pour l’ensemble de son œuvre.

Les chirurgiens du GrS Montréal, experts en réassignation de genre, ont reçu quant à eux le prix Janette-Bertrand (des mains, faut-il le souligner, de la grande « alliée des gais » présente dans la salle !), visant à féliciter une personne ou un organisme non-LGBTQ+ ayant contribué de façon exceptionnelle à la cause.

En plus de Mario Girard, le documentaire Le dernier placard – Vieillir gai, une idée originale de Dany Turcotte, a également reçu le prix Coup de cœur, à titre d’« acte remarquable dans la lutte contre l’homophobie et la transphobie ».