C’est un magazine destiné à un public de niche, autofinancé et porté par de nombreux bénévoles. Mais tout cela n’a pas empêché le magazine lstw – un magazine créé par et pour les femmes et personnes lesbiennes, bisexuelles, trans et queers – de repartir avec le Grand Prix du magazine 2023, lors du dernier gala des Prix du magazine canadien.

Le magazine lstw compétitionnait contre de grands noms tels Châtelaine, Maclean’s, Toronto Life…

« On ne peut pas cacher notre surprise de vendredi », concède Florence Gagnon, fondatrice et directrice de création de lstw. Une belle surprise, donc, accueillie à bras ouverts, et qui arrive à un moment opportun pour les communautés LGBTQ+.

PHOTO FOURNIE PAR LSTW Florence Gagnon

« En ce moment, on vit différents contextes, que ce soit chez nos voisins du Sud, tout récemment en Europe, et même ici, où on est des personnes vraiment privilégies, mais où on vit toujours des micro-agressions, dit Florence Gagnon. Il y a un recul sur le plan des lois, mais aussi sur le plan des sous-textes. On a besoin de vivre ces moments de fierté là. »

Le numéro primé de lstw IMAGE FOURNIE PAR LSTW Le numéro Spécial 10 ans de lstw

lstw est un magazine imprimé bilingue, publié une fois par année, et distribué dans plus de 20 villes en Amérique du Nord et en Europe. Sa mission : mettre de l’avant des modèles positifs qui vont à l’encontre des stéréotypes. L’équipe compte sur des collaboratrices et des collaborateurs d’un peu partout dans le monde, ce qui « donne vraiment le pouls de la communauté et en reflète la diversité ». Chaque numéro compte environ 250 pages et l’équipe « ne pourrait pas le réduire tellement [elle] reçoit de beau matériel », explique Florence Gagnon.

Le numéro primé, « Spécial 10 ans », propose une rétrospective des moments clés de l’organisation lstw à travers des récits, des photos et des entrevues. Au programme, notamment, des rencontres avec l’autrice-compositrice-interprète Charlotte Day Wilson et avec l’artiste et militante ojibwé crie Ma-Nee Chacaby.

« Mettre de l’avant des histoires positives, je pense que c’est hyper important », conclut Florence Gagnon, qui souligne le beau travail d’équipe derrière la création du magazine.