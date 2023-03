Voici les sujets d’actualité qui ont marqué la semaine.

Des experts demandent une pause de six mois dans la recherche sur l’intelligence artificielle

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le Canada a fait « un excellent pas dans la bonne direction » avec la loi C-27 qui contient explicitement un volet pour empêcher l’utilisation « imprudente » de l’IA, estime Yoshua Bengio, considéré comme un des trois parrains de l’apprentissage profond.

ChatGPT-4 a été l’étincelle. Convaincus que ces robots conversationnels peuvent présenter de « graves risques pour la société et l’humanité », plus d’un millier de personnalités connues et d’experts de l’intelligence artificielle, notamment Yoshua Bengio et Elon Musk, demandent une pause de six mois dans la recherche. Leur but : s’assurer que le développement de cette technologie soit supervisé et mené pour le bien de la société.