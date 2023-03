L’infolettre Le bulletin de circulation, envoyée tous les vendredis, présente les derniers développements en matière de transport (en tous genres) dans la grande région de Montréal et au Québec.

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) admet qu’elle ne s’attendait pas à des files d’attente « si importantes » devant ses centres de services, ces derniers jours, durant la transition de ses systèmes numériques. La situation devrait toutefois revenir à la normale d’ici le début avril.

En particulier dans la région de Montréal, les clients ont été nombreux, très nombreux, à signifier leur mécontentement face au service rendu dans plusieurs points de service de la SAAQ. Dans certains secteurs, d’imposantes files d’attente ont été observées ; il fallait souvent y patienter plus de deux heures.

« On s’attendait à ce que les gens reviennent en nombre, surtout qu’il y avait un rattrapage à faire, mais c’est plus grand que ce qu’on avait imaginé », avoue le porte-parole de la société, Gino Desrosiers, en entrevue avec La Presse. Il avance que les problèmes techniques survenus au départ pour la nouvelle plateforme SAAQClic « n’ont probablement pas aidé ».

Québec estime aujourd’hui que le retard pris sur les transactions qui n’ont pu être réalisées pendant la période de transition aura été rattrapé en avril.

Cela dit, plus les gens utilisent les services en ligne, plus la crise se résorbera rapidement, signale M. Desrosiers.

« Depuis le déploiement, plus de 430 000 transactions ont eu lieu dans les points de service. Environ 50 % de ces transactions auraient pu se faire en ligne. Le portail SAAQClic client fonctionne. Près de 116 000 transactions y ont été faites depuis le 20 février », insiste d’ailleurs le porte-parole à ce sujet.

Priorité aux personnes avec un rendez-vous

Pour le reste, la SAAQ ne cache pas qu’elle donnera la priorité aux personnes avec un rendez-vous. « Pour ceux et celles qui n’ont pas de rendez-vous, on va y aller avec le plus urgent. Le meilleur exemple, c’est quelqu’un qui a une photo à prendre pour son permis de conduire qui vient à échéance le lendemain. Sinon, on suggère d’attendre quelques jours avant de vous présenter, si vous ne pouvez pas le faire en ligne », illustre Gino Desrosiers au bout du fil.

Tout sera une question de « changement d’habitude », selon lui. « On est conscients du fait que l’authentification gouvernementale peut être compliquée. Ce n’est pas tout le monde qui a sous la main son numéro d’avis de cotisation. C’est souvent là qu’ils vont se tourner vers les files d’attente », conclut le gestionnaire, promettant toutefois que la situation se résorbera graduellement.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Geneviève Guilbault, ministre des Transports

Jeudi, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a affirmé sur Twitter suivre la situation de près, révélant notamment que les heures d’ouverture des comptoirs de la SAAQ « seront prolongées et l’identification des clients sera simplifiée, entre autres ».

Rappelons que ce dossier représente un premier test de taille pour Québec, car le gouvernement Legault projette d’intégrer en 2023 de nombreux autres organes ministériels au Service d’authentification gouvernementale (SAG), qui remplacera à terme clicSÉQUR.

Les nouvelles de la semaine

Des aînés plus nombreux dans les transports en commun ?

Environ quatre aînés sur dix utiliseront « davantage » les transports en commun dans la métropole une fois qu’ils seront gratuits pour les 65 ans et plus, selon une nouvelle étude de l’Université McGill. L’administration Plante, qui s’y est engagée à partir de juillet prochain, affirme que les problèmes financiers de la Société de transport de Montréal (STM) ne remettent pas en question sa décision. Au cabinet de la mairesse Valérie Plante, on précise qu’environ 13 % des usagers du métro et des autobus de la STM sont des personnes âgées. Dans le transport adapté, ce sont 70 % des clients qui ont 65 ans et plus.

Un terminal pour quatre millions de personnes

Porter Airlines et l’aéroport de Saint-Hubert espèrent que le terminal qui sera construit par la compagnie aérienne permettra à terme d’accueillir plus de 4 millions de passagers. L’aérogare qui doit être inaugurée vers la fin de 2024 pourrait bien accueillir d’autres compagnies aériennes. « Il y a des discussions et on espère faire des annonces au cours des prochains mois », a expliqué le directeur général de l’aéroport de Saint-Hubert, Yanic Roy, lundi, en conférence de presse. Dans son ensemble, le projet, qui tient compte des améliorations qui devront être apportées aux infrastructures aéroportuaires, est estimé à 200 millions.

Le stationnement… peut coûter cher

« DÉMÉNAGEMENT. NE PAS STATIONNER. » Ces demandes, souvent affichées dans les rues de Montréal, doivent être respectées sous peine de pénalités salées, suggère un récent jugement de la Cour du Québec. Une Montréalaise dont le déménagement a été compliqué par un camion garé – pourtant tout à fait légalement – en face de chez elle recevra un chèque de 1200 $ pour ses ennuis. L’entreprise Sanexen, propriétaire du camion, a commis une faute en refusant de le déplacer, a tranché le juge Jean-François Roberge, des petites créances.