Initiations violentes au hockey

Courteau : Legault perd confiance

(Rivière-du-Loup) Avant de retirer sa confiance à Gilles Courteau, François Legault veut entendre une dernière fois le commissaire de la LHJMQ donner sa version des faits en commission parlementaire. Mais le premier ministre précise que sa confiance était déjà faible à cause du dossier des bagarres, et que les allégations de parjure au sujet des initiations l’ont encore plus fragilisée.