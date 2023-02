Des résultats financiers des grandes banques canadiennes, à la date limite des transactions dans la LNH, voici ce qu'il ne faut pas manquer cette semaine.

La directeur général de l'aéroport de Saint-Hubert, Yanic Roy, la ministre des Transports et de la Mobilité durable et vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault et la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, feront une annonce concernant une nouvelle phase du développement de l'aéroport de la rive-sud de Montréal. Le point sera fait quant à la construction d'un terminal aéroportuaire annoncé par la compagnie aérienne Porter. La conférence de presse sera précédée d'un briefing technique par M. Roy et M. Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire international de l'éronautique et de l'aviation civile de l'UQAM.

Annonce en matière de logement à Montréal

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Un annonce en matière de logement à Montréal aura lieu le 27 février.

Le gouvernement du Québec, du Canada et la Ville de Montréal feront une annonce en matière de logement à Montréal. Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion Soraya Martinez Ferrada, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits Ian Lafrenière, le ministre responsable des Services sociaux Lionel Carmant, la responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance et de l'accessibilité universelle au comité exécutif de la Ville de Montréal Josefina Blanco, la conseillère associée à la mairesse et responsable de la Réconciliation avec les peuples autochtones au comité exécutif de la Ville de Montréal Alia Hassan-Cournol, et la directrice générale de l'organisme Projets Autochtones du Québec (PAQ) Heather Johnston seront présents.

Le 27 février, 15 h 15