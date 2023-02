Plus de 70 personnes sont tombées malades à la suite d’une soirée à l’hôtel Lac Carling, la fin de semaine dernière.

Samedi soir, la Chambre de commerce d’Argenteuil a organisé son gala d’excellence annuel dans une salle de réception de l’hôtel des Laurentides. Pour le repas principal, les 316 participants avaient le choix entre le poulet forestier, la macreuse de bœuf ou les raviolis aux champignons.

« On a eu une très belle soirée, mais dimanche après-midi, des gens ont commencé à m’appeler et à me texter pour me dire qu’ils ne feelaient vraiment pas. Un cas, deux cas, trois cas… après quatre, j’ai compris que quelque chose ne fonctionnait pas », raconte Marie-Josée Lapierre, directrice générale de la Chambre de commerce.

L’organisatrice de l’évènement qui vise à récompenser des entrepreneurs a aussitôt prévenu les autorités. Un inspecteur du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) s’est rendu à l’hôtel de Grenville-sur-la-Rouge afin de prélever des échantillons et de prendre la température des réfrigérateurs et des aliments.

La Direction de santé publique des Laurentides a quant à elle fait parvenir un questionnaire à l’ensemble des 300 participants à la soirée afin de recenser les cas et de mesurer l’ampleur de ce qui s’apparente à une intoxication alimentaire.

« À ce jour, sur 186 répondants, un peu plus de 70 personnes ont eu des symptômes de courte durée s’apparentant à de la gastro-entérite. Aucune hospitalisation n’a été rapportée à la Santé publique », affirme Martine Cournoyer, conseillère aux communications au CISSS des Laurentides.

Des soupçons pèsent sur la macreuse

Le restaurant de l’hôtel Lac Carling n’a jamais été condamné pour insalubrité, selon Luc Hébert, directeur de la restauration de l’établissement. « Depuis samedi, le MAPAQ est venu deux fois et a complété des inspections au niveau des frigos et des surfaces de travail. Leurs tests n’ont rien révélé d’anormal », assure-t-il.

On est dans le questionnement. Est-ce qu’il s’est passé quelque chose dans les protocoles de cuisson ou de refroidissement ? Est-ce que c’est quelque chose qui arrive de l’extérieur ? Luc Hébert, directeur de la restauration de l’hôtel Lac Carling

M. Hébert affirme d’ailleurs que l’enquête s’avère particulièrement complexe puisque certains des commerçants qui étaient présents à la soirée de gala ont aussi offert des aliments – comme des cretons – en dégustation.

Quoi qu’il en soit, des résultats de laboratoire devraient permettre aux inspecteurs de mettre le doigt sur la cause des nombreux ballonnements, la semaine prochaine. Des soupçons pèsent néanmoins sur le plat de macreuse de bœuf sauce au vin rouge, purée et légumes de saison, affirme Mme Lapierre.

« Le gros facteur commun pour le moment, c’est la macreuse de bœuf », explique-t-elle. « Sur une table de onze, neuf ont mangé la macreuse et ils ont tous été malades. Les deux autres ont choisi le poulet et ils vont bien. »

Des doutes sur la provenance

La directrice de la Chambre de commerce d’Argenteuil évite toutefois de montrer l’hôtel du doigt. Elle rappelle qu’un fournisseur pourrait aussi être à l’origine de l’aliment qui a intoxiqué autant de personnes.

Mme Lapierre a d’ailleurs elle-même commandé le plat de viande rouge, mais elle n’a pas été malade. C’est qu’elle a à peine eu le temps de goûter à son repas, avance-t-elle. « J’animais aussi la soirée, donc j’ai mangé deux ou trois bouchées seulement. Après coup, je me dis que c’était une bonne affaire de sauter le plat principal », raconte celle qui se dit désolée pour les participants du gala qui sont tombés malades.

Le MAPAQ confirme pour sa part qu’une enquête est en cours. « Les démarches se poursuivent pour s’assurer que la situation est bien circonscrite et que les mesures ont été mises en place pour protéger les personnes présentes », souligne Yohan Dallaire Boily, relationniste au Ministère.