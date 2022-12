En 2021, les véhicules utilitaires sport (VUS) et les véhicules multisegments atteignaient plus du tiers (37 %) des véhicules légers immatriculés au Canada.

L’augmentation du nombre de VUS vient contrebalancer les baisses d’émissions attribuables aux véhicules électriques, selon Statistique Canada

1,9 %

C’est la hausse du nombre de véhicules immatriculés au Canada en 2021 par rapport à l’année précédente.

26,2 millions

C’est le nombre de véhicules immatriculés au Canada en 2021.

25 %

C’est la proportion des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du secteur des transports au Canada.

Plus de VUS

Les VUS continuent de prendre de plus en plus de place sur les routes : en 2021, les véhicules utilitaires sport et les véhicules multisegments atteignaient plus du tiers (37 %) des véhicules légers immatriculés, tandis que la part des voitures particulières a diminué, pour s’établir à 39 %, selon Statistique Canada. Cela retarde la décarbonation de l’économie canadienne : les VUS neufs utilisent davantage de carburant qu’une voiture neuve en raison de la résistance au vent offerte par leur cabine plus élevée, de même que par leur poids plus important qui requiert plus d’énergie à déplacer, selon une enquête réalisée en 2019 par l’Associated Press. La voiture moyenne pèse environ 1300 kg, alors que le VUS moyen pèse 2100 kg, selon la ressource automobile Edmunds.

Plus de VEZ

Bien que toujours marginale, la présence de véhicules à émission zéro (ou VEZ) a continué de croître au pays : les véhicules électriques et les hybrides rechargeables représentent désormais 6,9 % de tous les véhicules neufs immatriculés au cours du deuxième trimestre de 2022. « Bien qu’un plus grand nombre de véhicules électriques soient immatriculés dans l’ensemble du pays, la Colombie-Britannique et le Québec arrivent en tête », note Statistique Canada.

Étant donné que les véhicules utilitaires sport et les véhicules multisegments (VUM) ont tendance à être plus lourds et moins économiques en carburant que les voitures particulières, les réductions nettes des émissions de gaz à effet de serre provenant de la hausse du nombre de véhicules à émission zéro peuvent être contrebalancées par l’augmentation du nombre de VUM. Statistique Canada

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Andréanne Brazeau, analyste en mobilité durable à Équiterre

On voit que notre dépendance à l’automobile est maintenue, malheureusement. C’est le reflet des politiques que l’on a au pays qui favorisent cette dépendance-là. Contrairement à ce qui se passe ailleurs dans le monde, on n’a aucune mesure dissuasive à l’achat de gros véhicules, qui sont la source des hausses des émissions de GES en transport. On devrait notamment être à l’ère du développement du transport collectif interurbain, mais on a un service de train qui est pitoyable. Andréanne Brazeau, analyste en mobilité durable à Équiterre

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Simon-Pierre Rioux, président de l’Association des véhicules électriques du Québec

En plus de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique, on voit que toutes les provinces canadiennes commencent à avoir un intérêt pour les véhicules électriques. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais c’est une bonne nouvelle d’avoir toutes les provinces qui poussent dans la même direction. Simon-Pierre Rioux, président de l’Association des véhicules électriques du Québec

Hausse des motocyclettes

L’année 2021 a aussi été marquée par une hausse de la popularité des motocyclettes. « Les motocyclettes immatriculées ont connu la plus forte croissance en 2021 comparativement aux autres catégories de véhicules, en hausse de 9,0 % par rapport à l’année précédente », note l’agence fédérale.