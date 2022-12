Les enquêteurs du Service de police de Laval (SPL) ont démantelé jeudi un réseau de voleurs de véhicules destinés à l’exportation, alors que le territoire de l’île Jésus a connu une hausse fulgurante de 84 % des vols de voitures en un an.

« Les vols de véhicules, c’est un véritable fléau. On a vu une hausse spectaculaire en un an et on associe vraiment cette augmentation à la baisse des inventaires chez les concessionnaires automobiles. Cette pénurie a développé un marché où il y a un intérêt et les voleurs répondent à une demande à l’étranger de ce type de véhicules là », affirme Jean-François Rousselle, directeur adjoint et patron des enquêtes au Service de police de Laval.

Durant toute l’année 2021, 686 véhicules ont été volés sur le territoire lavallois. Cette année, en date du 15 décembre, ce chiffre est déjà de 1557, une hausse de 84 %.

Selon M. Rousselle, le nombre de 1557 est même « conservateur ». Il évalue le montant total des vols de véhicules commis depuis le début de l’année à plus de 33 millions.

Jean-François Rousselle, directeur adjoint et patron des enquêtes au Service de police de Laval

On connaît le même phénomène que vivent les grandes métropoles, comme Toronto ou Montréal. Jean-François Rousselle, directeur adjoint et patron des enquêtes au Service de police de Laval

Direction port de Montréal

Jeudi, les enquêteurs des crimes généraux du SPL ont effectué six perquisitions à Sainte-Sophie, Saint-Calixte, Mont-Tremblant, Sainte-Julienne et Montréal.

Ils ont arrêté six personnes et récupéré une dizaine de véhicules potentiellement volés, dont une camionnette Ram et un Jeep Sahara.

Des perquisitions payantes PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les policiers ont récupéré une cinquantaine de roues sport prétendument volées.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Ces véhicules attendaient les policiers lorsqu’ils ont fait irruption dans ce bâtiment de Sainte-Sophie.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les policiers ont réalisé un inventaire rigoureux de tout ce qu’ils ont retrouvé.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Plusieurs pièces détachées de véhicules divers ont été trouvées sur les lieux des perquisitions.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les policiers ont pris en note les numéros de série et autres informations de tout bien trouvé pertinent à l’enquête. 1 /5









Ils ont aussi mis la main sur plus de 50 000 $ en argent canadien et américain, et 53 pneus et roues sport (mags).

L’un des endroits ayant fait l’objet d’une perquisition, rue Saint-Jacques à Montréal, servait de lieu de transit où les véhicules étaient chargés dans des conteneurs pour être ensuite transportés au port de Montréal et exportés par bateau vers un pays encore inconnu.

Le réseau était très bien organisé. On ne sait pas s’il était lié à une organisation criminelle.

Les suspects ciblaient principalement des véhicules de marques Ram et Grand Caravan, majoritairement récents, soit n’ayant pas plus de deux ou trois ans.

Durant la semaine, de jour et de soir, ils écumaient surtout les stationnements de grands centres commerciaux.

Ils ouvraient la portière du véhicule avec un outil, coupaient le système d’alarme, sortaient un appareil électronique, clonaient la clé, démarraient le moteur et quittaient les lieux en quelques minutes, sans endommager leur butin.

Un des individus arrêtés a été libéré et comparaîtra sur sommation, alors que les cinq autres sont demeurés détenus et devront faire face à des chefs liés au vol de véhicules à moteur.

La liste noire

Les véhicules les plus volés à Laval sont le Honda CR-V – de loin –, l’Acura RDX, le Ram 1500, le Jeep Wrangler et le Dodge Durango.

Outre des enquêtes, les policiers de Laval mènent des opérations spontanées dans les stationnements de centres commerciaux, notamment au Carrefour Laval, où ils ont arrêté huit personnes ces derniers mois.

La police de Laval recommande aux automobilistes, pour éviter de se faire voler leur véhicule, d’y installer un système de repérage, d’utiliser une barre de métal conçue pour verrouiller le volant et de déposer leurs clés dans un sac ou une boîte de type Faraday, qui coupe le signal émis par celles-ci.

