Les infirmières d’Héma-Québec manifestent à Montréal et à Québec

(Montréal) Les infirmières et infirmières auxiliaires d’Héma-Québec, membres des syndicats de la CSN et de la CSQ, ont prévu de manifester dimanche à Montréal et à Québec.

La Presse Canadienne

Ces membres du Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires de Héma-Québec (CSN) et du Syndicat du personnel infirmier de Héma-Québec (SPI-CSQ) réclament la parité salariale avec leurs collègues du réseau public.

Elles sont sans contrat de travail depuis près de quatre ans, selon leurs syndicats respectifs, et dénoncent « le manque de respect de leur employeur dans le cadre des négociations pour le renouvellement de leur convention collective ».

Selon la CSN et le SPI-CSQ, ces infirmières n’ont reçu « aucune augmentation salariale depuis 2018 », tandis que « le premier dirigeant d’Héma-Québec a eu une augmentation salariale de 30 % entre 2019 et 2020 », ce que les syndicats qualifient de choquant dans les circonstances.

Le syndicat de la CSQ a déjà tenu quatre journées de grève, à même son mandat de 10 journées, a précisé Nancy Landry, présidente du syndicat du personnel infirmier (CSQ) à La Presse Canadienne lors d’une entrevue précédente il y a dix jours.

Le syndicat de la CSN évaluait alors la possibilité de « se doter d’un nouveau mandat de grève », avait renchéri Vanessa Poirier, présidente du syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires (CSN).

Comme il s’agit du secteur de la santé, toute grève serait soumise aux dispositions sur les services essentiels du Code du travail.