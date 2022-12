Et si votre bracelet vous sauvait la vie ?

De plus en plus de gens comptent leurs pas quotidiens grâce à des appareils comme la Fitbit ou l’Apple Watch. Des chercheurs veulent s’en servir pour détecter de façon précoce des maladies comme des cardiopathies, l’apnée du sommeil ou le parkinson. Et aux États-Unis, des assureurs remboursent les clients qui en achètent. La RAMQ emboîtera-t-elle le pas ?