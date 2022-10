Violences conjugales

L’organisme Juripop souhaite outiller davantage les avocats

(Montréal) De plus en plus d’avocats du Québec souhaitent adapter leur pratique pour mieux encadrer les personnes victimes de violences conjugales et sexuelles, affirme l’organisme de services juridiques adaptés Juripop à l’issue d’une journée complète de formation organisée vendredi.