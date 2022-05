Finies les peines allégées pour cause de pandémie

Finies les peines allégées en raison de la COVID-19 et les confinements à résidence. Après avoir atteint leur plus gros creux en 10 ans, les prisons voient progressivement revenir les personnes qui ont été condamnées à des peines plus légères et qui, pendant la COVID-19, avaient profité d’une clémence exceptionnelle.