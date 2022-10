Plusieurs enfants aimeraient pouvoir voter le 3 octobre prochain. La loi exige que les électeurs et électrices aient 18 ans pour pouvoir exercer leur droit de vote. Mais savais-tu que tu peux aussi vivre l’expérience de voter, le jour des élections ?

Les As de l’info t’encouragent à accompagner ton parent lorsqu’il ira voter, afin d’expérimenter « Le petit bureau de vote ». Tu pourras toi aussi aller derrière l’isoloir et mettre ton X sur un vrai bulletin de vote. On t’explique comment !

Qu’est-ce que c’est ?

Le petit bureau de vote, c’est une façon de t’entraîner à voter. Chaque bureau de scrutin en a un. Tu n’as qu’à le demander au personnel des élections quand tu arriveras avec ton parent. Tu recevras un bulletin de vote spécial sur lequel une question très importante est posée. Cette année, on te demandera ceci :

« Être citoyen, c’est faire partie d’un groupe, comme ta ville, ton village, ta famille ou ton école. C’est aussi être capable de bien vivre avec les autres. Que fais-tu pour être un bon citoyen ou une bonne citoyenne ? »

PHOTO FOURNIE PAR ÉLECTIONS QUÉBEC Bulletin de vote spécial destiné aux « électeurs en herbe »

Regarde les choix de réponses qui te sont proposés. Commence à réfléchir à celle qui te ressemble le plus. Tu devras en cocher une seule !

PHOTO FOURNIE PAR ÉLECTIONS QUÉBEC Bulletin de vote spécial destiné aux « électeurs en herbe »

PHOTO FOURNIE PAR ÉLECTIONS QUÉBEC Bulletin de vote spécial destiné aux « électeurs en herbe »

PHOTO FOURNIE PAR ÉLECTIONS QUÉBEC Bulletin de vote spécial destiné aux « électeurs en herbe »



Les enfants sont des citoyens ?

Bien sûr que oui ! Tu n’as pas besoin d’avoir 18 ans pour être une personne active et importante dans la société. Déjà, on te demande d’agir comme un citoyen ou une citoyenne. Par exemple, pendant la pandémie, on t’a demandé de faire des efforts comme toutes les autres personnes. Tu as porté le masque, tu as suivi les consignes, tu t’es informé, tu as fait ta part d’efforts. Tu vas à l’école, tu fais parfois du bénévolat, tu suis les lois, tu apportes ton aide aux amis, à ta famille, tu apportes beaucoup de choses à ta communauté. Les enfants sont des citoyens importants !

Aux As de l’info, nous t’encourageons à participer au « petit bureau de vote » pour faire entendre ta voix. Nous publierons les résultats de ce vote spécial dans les jours suivant les élections. Parce que c’est important que tout le monde sache de quelle façon les enfants voient leur rôle dans notre société !

Pssst ! Pour l’occasion, l’équipe des As de l’info a le plaisir de t’annoncer que nous serons toute la soirée avec toi, en direct, pour répondre à toutes les questions que tu pourrais avoir sur l’évènement. C’est donc un rendez-vous, le 3 octobre à 19 h 30 sur le site des As de l’info !

Que se passe-t-il en ce moment en Iran ?

PHOTO MAJID ASGARIPOUR, ARCHIVES REUTERS Une manifestante en Iran avec le drapeau de son pays

Tout d’abord, situons l’Iran sur la carte du monde. L’Iran est un pays de l’Asie de l’Ouest, une région qu’on appelle aussi le Moyen-Orient. Depuis 10 jours, il se passe des choses importantes en Iran. De grandes manifestations de colère s’y produisent.

ILLUSTRATION LAURIE JEANNA BEAUDOIN, LES AS DE L’INFO Du Québec à l’Iran

Des manifestants ont été vus en train de mettre le feu à des poubelles et à des voitures de police. Plusieurs femmes se sont filmées en train de se couper les cheveux et de brûler leur voile. Au moins 75 personnes ont perdu la vie lors de ces manifestations et des centaines d’autres ont été arrêtées par la police. Pourquoi ? Parce que le peuple iranien se révolte contre les autorités et le gouvernement en place. On t’explique.

Le peuple d’Iran est soumis à des règles très strictes

Pour bien comprendre la suite, tu dois savoir que l’Iran est une république islamique. Cela veut dire que les dirigeants du pays ont mis des règles très strictes, inspirées de leur interprétation de la religion. Ces politiciens se servent de la religion de l’Islam pour imposer leur autorité et contrôler les citoyens et citoyennes. Les vêtements, la musique ou encore les médias sont contrôlés par le gouvernement. Les femmes doivent se couvrir les cheveux en public et suivre beaucoup de règles concernant leur habillement.

L’élément déclencheur

Le 16 septembre dernier, l’annonce de la mort de Mahsa Amini plonge le pays tout entier dans une grande agitation. Mahsa Amini est une jeune femme de 22 ans qui s’est fait arrêter le 13 septembre à Téhéran, la capitale de l’Iran. Le motif de son arrestation était qu’elle ne portait pas correctement son voile sur la tête.

Les policiers ont dit qu’elle était morte d’un arrêt cardiaque. La population ne croit pas à cette explication, et croit plutôt que Mahsa aurait subi de mauvais traitements et des violences de la part des policiers, et qu’elle en est morte.

Le gouvernement prend des mesures sévères

Avec les nombreuses manifestations qui se déroulent depuis plusieurs jours, de nombreux policiers et militaires iraniens ont été envoyés dans les rues en vue de ramener l’ordre. Sur plusieurs vidéos mises en ligne, on peut voir des policiers armés en train de procéder à de violentes arrestations et souvent, en train de tirer sur les manifestants.

Depuis quelques jours, les appels téléphoniques et l’internet sont limités dans le pays. Le gouvernement iranien espère réduire les communications entre les manifestants et pouvoir ainsi les empêcher de se rassembler. Ils ont peur d’un soulèvement. C’est-à-dire un mouvement de centaines de milliers de personnes qui voudraient se débarrasser des dirigeants du pays et mettre fin au régime qui brime leur liberté. Plusieurs organisations internationales ont dénoncé ce qui se passe là-bas. Justin Trudeau a annoncé qu’il imposerait des sanctions à l’Iran.

Des pratiques malhonnêtes

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Ève Rancourt, ex-candidate de Québec solidaire

Alors que la campagne électorale bat son plein, certains candidats font des gestes regrettables. Cette semaine, on a appris que des candidats ont volé des dépliants d’autres partis. Dans les deux cas connus, des dépliants faisant la promotion de candidats aux élections ont été retirés de la boîte aux lettres d’électeurs pour être remplacés par ceux d’un adversaire. Une technique qui n’est pas très honnête…

Une candidate de Québec solidaire prise sur le fait !

Une candidate du parti Québec solidaire, Marie-Ève Rancourt, a été filmée par la caméra de sécurité d’un résidant. En déposant son dépliant dans sa boîte aux lettres, elle en a profité pour enlever celui de son adversaire du Parti québécois, carrément !

La candidate, qui est aussi avocate, s’est excusée, puis a annoncé qu’elle retirait sa candidature. Son chef, Gabriel Nadeau-Dubois, a dit qu’il s’agissait d’une bonne décision, puisque ces gestes sont inacceptables selon lui.

L’adversaire de Mme Rancourt dans la circonscription de Camille-Laurin n’est nul autre que le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon. Il a dit que le geste était immoral et que si cela était arrivé dans son parti, il n’aurait pas non plus laissé son candidat continuer la course.

Puisque cela arrive à quelques jours seulement des élections, la candidate solidaire ne pourra pas être remplacée. Certaines personnes ont déjà commencé à voter lors des jours de vote par anticipation, c’est-à-dire avant la journée officielle. Dans le cas où des électeurs auraient voté pour la candidate solidaire, leur vote sera annulé. Le jour des élections, le nom de Mme Rancourt sera rayé de la liste des candidats et il ne sera plus possible de la choisir. Québec solidaire pourrait donc perdre de précieuses voix dans cette région.

Vols en série

C’est ensuite au tour de la Coalition avenir Québec de se faire voler des tracts. En tout, 275 affichettes de porte du candidat de la CAQ, Mathieu Lemay, ont disparu. Les affichettes de porte ont été remplacées par celles du candidat du PQ, Stéphane Handfield.

Une caméra de sécurité a capté une scène où un bénévole de M. Handfield retire les dépliants de M. Lemay. Ce dernier a porté plainte à la police pour ce geste illégal.

Un deuxième bénévole a aussi été vu dans une autre vidéo. M. Lemay espère que ce n’est pas M. Handfield qui a demandé aux bénévoles d’agir ainsi. M. Handfield, pour sa part, a affirmé avoir coupé les ponts avec le premier bénévole.

Geste illégal

Tu peux peut-être te dire que ce n’est pas si grave… Ils n’ont pas volé des lettres importantes. Tu dois savoir que prendre, sans autorisation, le contenu d’une boîte aux lettres qui ne nous est pas destiné, comme dans ce cas-ci un dépliant, constitue une infraction au Code criminel. Autrement dit, c’est un vol.