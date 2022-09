Chaque dimanche, La Presse diffusera le contenu des As de l’info, une nouvelle plateforme numérique jeunesse entièrement consacrée à l’actualité quotidienne. Le quotidien explique les manchettes aux enfants de 8 à 12 ans et leur permet d’apprendre, de réagir et même de commenter les sujets de l’heure. « On a comme objectif de former une relève de citoyens plus engagés, plus informés et avec un esprit critique plus développé », explique la directrice, Ève Tessier-Bouchard. La plateforme Les As de l’info est accessible gratuitement à tous les enfants. — Alice Girard-Bossé, La Presse

Les enfants aussi ont leur mot à dire, n’est-ce pas ?

Au Québec, 6 enfants sur 10 disent qu’ils n’ont pas l’impression que le gouvernement pense à eux quand il prend des décisions. Es-tu d’accord avec ça ? D’ailleurs, 52 % d’entre eux pensent qu’ils seraient capables de conseiller le gouvernement sur certains enjeux.

Et toi, t’es-tu déjà demandé quelles valeurs et opinions représentent le mieux les jeunes de 8 à 12 ans ? Eh bien, nous, on pense que ton avis est important. C’est pourquoi on a fait faire un sondage spécialement pour tenter de répondre à cette question. Les résultats te surprendront-ils ? Regardons ça ensemble !

Comment le sondage a-t-il été réalisé ?

C’est la firme de sondage Léger qui a effectué le sondage, du 13 au 21 juillet 2022. Des employés de cette entreprise ont posé des questions sur l’internet à 500 enfants partout au Québec : 250 filles et 250 garçons. Les enfants en question avaient de 8 à 12 ans et pouvaient parler en français ou en anglais.

Maintenant, examinons les résultats !

Votre valeur la plus importante

Quelle valeur est la plus importante pour les enfants du Québec ? La lutte a été très serrée dans la réponse à cette question, mais c’est finalement le respect qui a remporté la première place ! Juste derrière se situent l’honnêteté, puis, un peu plus bas, la justice et l’équité.

Si vous aviez une baguette magique…

Quel problème dans le monde voudrais-tu résoudre en premier si tu avais une baguette magique ? Crois-tu savoir ce que les enfants interrogés ont répondu à cette question ?

Eh bien, la réponse est : la fin des guerres et la paix dans le monde ! Cette option a été choisie par la grande majorité des enfants. Six enfants sur dix ont donné cette réponse. Ensuite, suivaient, à égalité, la faim dans le monde et l’accès à l’eau potable, et l’extinction des espèces animales et végétales. La lutte contre les changements climatiques arrivait en quatrième place, suivie de la lutte contre la pauvreté et l’itinérance.

Ce qui te rend fier de vivre au Québec

À cette question, une grande majorité d’enfants ont sélectionné… le territoire du Québec ! Par cela, on veut dire les ressources naturelles comme les forêts, les lacs et les rivières. La langue française arrive en deuxième place, suivie de près par l’ouverture sur le monde. Le système d’éducation gratuit et la culture québécoise s’occupent de fermer la marche.

Si vous étiez premier ministre…

Pour terminer, les enfants se sont mis dans la peau du premier ministre et ont choisi la chose qu’ils changeraient en premier. La réponse la plus populaire a été « que tout le monde ait accès à des soins de santé lorsqu’ils sont malades ». Juste derrière, il y a « avoir de plus belles écoles et cours d’école », et enfin, « faire disparaître l’intimidation ».

Comment fonctionne le processus de vote ?

Tu te demandes comment ça fonctionne, des élections ? Voici ce qu’on a préparé pour toi. Et n’oublie pas que tu peux aller voter toi aussi le 3 octobre. Dans chaque bureau de vote, il y a un petit bureau de vote pour les enfants ! On t’y posera une question très intéressante !

Payer ses taxes, une option ?

Récemment, on a appris que le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, n’a pas payé plusieurs de ses taxes pendant les dernières années. Puisque nous sommes en pleine campagne électorale, cette nouvelle a beaucoup fait réagir. Ça a soulevé la question suivante : un potentiel futur premier ministre devrait-il montrer l’exemple ?

Qu’est-ce qu’il s’est passé ?

Depuis quelques années, Éric Duhaime devait à la Ville de Québec plusieurs milliers de dollars. En fait, il n’avait pas payé ses taxes municipales depuis un moment sur deux de ses propriétés. Lorsqu’une personne est propriétaire d’une résidence, elle est tenue de payer plusieurs taxes. Le hic, c’est que M. Duhaime ne l’a pas fait, au point où un huissier* a été envoyé chez lui pour saisir des meubles. C’est un moyen utilisé par la justice pour rembourser les dettes de certaines personnes qui refusent ou sont incapables de les payer.

Le chef du Parti conservateur du Québec s’est défendu en disant que c’était la faute de son locataire, qui aurait dû s’occuper des taxes. Mais légalement, c’est au propriétaire de payer les taxes de son logement, et non pas au locataire de l’endroit. Lorsque la nouvelle est sortie dans les médias, Éric Duhaime a tout de suite payé les sommes dues.

Pourquoi c’est important d’en parler ?

Certaines personnes ont dit que c’était la vie privée de M. Duhaime et que ce n’était pas une information importante. Pourquoi les journalistes en ont-ils parlé ? Au Québec, tout le monde doit payer des taxes, et ne pas le faire, c’est désobéir à la loi. Ces taxes sont importantes, car elles servent à financer des biens publics. C’est par exemple grâce aux taxes municipales qu’on peut avoir des arénas, des piscines publiques, que des parcs peuvent être aménagés.

Éric Duhaime se présente aux élections du 3 octobre pour devenir premier ministre du Québec. S’il veut avoir la confiance des Québécois, il est important qu’il respecte les lois et paie ses taxes, comme tout le monde. Pour que les citoyens puissent voter de façon éclairée, il est important que les médias rapportent si l’un ou l’autre des candidats contrevient à ces lois.

Pour sa part, ce dernier a affirmé que le dossier était clos et qu’il était maintenant inutile de continuer à en parler.

* Un huissier est un officier chargé d’annoncer les décisions de justice et de les faire appliquer. Par exemple, c’est l’huissier qui sera envoyé pour collecter des meubles et d’autres biens de valeur si un propriétaire ne paie pas ses factures.