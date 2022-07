Rebecca Dinelle était cofondatrice et directrice générale d’une entreprise spécialisée en marketing et publicité.

Rebecca Dinelle, une entrepreneure québécoise de 25 ans, est tragiquement morte plus tôt cette semaine lors de l’ascension d’un volcan de 6260 mètres en Équateur, en raison d’une avalanche.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« C’est en réalisant son rêve de gravir le volcan le plus élevé des Andes équatoriennes, le Chimborazo, qu’une avalanche aura eu raison de sa vie plus tôt hier », a indiqué, le cœur gros, son ami et associé de la société 3 Sphères Communications, Jeff Thibault-Flynn, sur les réseaux sociaux.

PHOTO TIRÉE DE WIKIMEDIA COMMONS Le Chimborazo, en Équateur

La jeune femme dans la vingtaine était cofondatrice et directrice générale de l’entreprise spécialisée en marketing et publicité, située à McMasterville, en Montérégie. « Aujourd’hui, elle me quitte en me léguant toute sa sagesse, sa joie de vivre et surtout son goût de l’aventure », a encore écrit son collègue.

« Rebecca restera dans mes pensées et mon cœur pour toujours, car aujourd’hui, comme nos proches le savent, je perds ma deuxième moitié et une partie de moi-même », a souligné sur Facebook Jeff Thibault-Flynn. « Mon but est de réaliser son rêve le plus cher : faire de ce projet le plus beau et grand succès possible », a-t-il ajouté en parlant de l’entreprise qu’ils ont cofondée il y a quatre ans.

Son ami blessé, mais en vie

Une autre personne a été impliquée dans ce tragique évènement. Il s’agit d’un ami de Rebecca Dinelle, Éloi Larrivée. Le jeune homme de 24 ans serait parvenu à descendre la montagne « par ses propres moyens », a indiqué une association locale de guides de montagne en Équateur. C’est lui qui a signalé la position de la défunte aux secouristes, à plus de 5700 mètres d’altitude, afin que ces derniers puissent la localiser. Le corps de Rebecca Dinelle a ensuite été remis aux autorités.

« Nous regrettons cet évènement et espérons un prompt rétablissement d’Éloi », a déclaré l’Asociación Ecuatoriana de Guias de Montaña (ASEGUIM), offrant au passage ses sincères condoléances aux proches de Mme Dinelle.

Rebecca, l’un des piliers fondateurs de l’agence, était au sommet de sa carrière. Sa passion contagieuse et son désir de repousser les limites continueront d’animer le quotidien de l’équipe. […] Veille sur nous. L’entreprise 3 Sphères Communications

« Rebecca était un être solaire, un être d’exception. Elle nous manquera à toutes et à tous. On continuera de sentir sa passion et son énergie à travers sa belle équipe », a publié la Chambre de commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu (CCIVR), qui a collaboré avec l’entrepreneure à quelques reprises depuis la création de son agence de communications.

De l’aide aux proches

Une campagne de sociofinancement a été publiée en ligne au cours des dernières heures, afin d’amasser des fonds pour la famille de la victime.

« Son décès et les circonstances atypiques derrière ce dernier impliquent des sommes très dispendieuses. Les assurances ne couvrent pas et c’est un lourd fardeau à porter pour la famille », a écrit l’instigateur de ladite campagne, Justin Bertrand, un proche de Rebecca Dinelle. « Tout montant est plus qu’apprécié et sachez que nous vous en serons à jamais reconnaissants », ajoute M. Bertrand à ce sujet.

Situé à près de 200 kilomètres de la ville de Quito, le Chimborazo est l’un des volcans les plus élevés au monde, et le plus élevé de l’Équateur. Surnommé Taita Chimborazo, ou Papa Chimborazo en français, ce sommet est aussi très important culturellement pour le peuple équatorien, ayant notamment inspiré de nombreux films et documentaires.