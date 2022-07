Un problème informatique serait à l’origine de la panne de Rogers

(Toronto) Rogers Communications croit finalement savoir ce qui s’est passé avec son réseau au lendemain d’une panne généralisée qui a laissé des millions de Canadiens sans service mobile et internet, en plus de causer des problèmes à la police, aux tribunaux, à Service Canada, aux radiodiffuseurs et à la technologie Interac, entre autres.