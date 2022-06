Relocalisation forcée de CPE

Mathieu Lacombe promet qu’il n’y aura pas de bris de services

(Montréal et Québec) Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, promet que les parents dont les enfants fréquentent un centre de la petite enfance (CPE) qui sera évincé par le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) n’auront « aucun bris de service ». La Ville de Montréal et Québec solidaire interpellent le gouvernement pour qu’il protège mieux les CPE d’éventuelles évictions et relocalisations.