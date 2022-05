Le Service de police de l’agglomération de Longueuil recherche le jeune Mikael Aygun Satilmis, 20 ans, qui a été vu pour la dernière fois à l’hôpital Charles-Le Moyne dimanche après-midi.

Lila Dussault La Presse

Selon les informations du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), Mikael Aygun Satilmis pourrait se trouver à Montréal et chercher à quitter la métropole pour aller à Toronto ou en Colombie-Britannique.

Le SPAL demande l’aide du public pour aider à retrouver le jeune homme de vingt ans, par crainte pour sa santé et sa sécurité. L’homme aux cheveux noirs et aux yeux bruns mesure 6 pieds 2 pouces (1 mètre 91) et pèse 189 livres (86 kilogrammes). Il parle français et portait un chandail de style « hoodie » gris, un pantalon foncé et des sandales noires la dernière fois qu’il a été vu.

Toute personne apercevant M. Aygun Satilmis est priée de contacter le 911 immédiatement, précise le SPAL.